César Lince revela el camino de Loco Torres hacia el título de UFC

César Lince, CEO de Upper Sports Management y mejor conocido como “El Padrino” del MMA mexicano, tiene una semana cargada. La agencia tendrá presencia en dos eventos este viernes 29 mayo, Lux 61 y Riot 18, con una carta de peleadores que refleja el crecimiento de la organización en el circuito nacional.

En Riot destacará Daniel Reyes, uno de los prospectos más prometedores del roster, quien llega con récord perfecto de 5-0. También se presentarán Daniel Zellhuber en una exhibición especial de grappling, así como Roberto Zambrano y Jesús Osorno. En Lux, Upper tendrá igualmente representación Jesús Siller y varios elementos más de su plantilla.

Lince como formador de talento | IG: @mmalince

Como figura inspiracional para los jóvenes peleadores de la noche, estarán presentes Manuel “El Loco” Torres y Daniel Zellhuber, dos de los nombres más reconocidos de la agencia, quienes forman parte de UFC.

El Loco Torres y la apuesta grande

Precisamente sobre Torres habló con entusiasmo Lince. El peleador se prepara para enfrentar a Rafael Fiziev en la pelea estelar que UFC realizará en Bakú, Azerbaiyán el próximo 27 de junio.

“Estoy seguro que Loco Torres es el próximo campeón mexicano”, aseguró el "Padrino" en entrevista exclusiva con RÉCORD.

IG: @mmalince

De ganar, Lince visualiza una ruta hacia el título en las 155 libras que podría pasar por Benoit Saint Denis o Dan Hooker, con un escenario final donde Torres dispute el cinturón frente a Arman Tsarukyan. “Siendo sincero, yo siento que vamos a pelear por el cinturón contra Arman”, declaró.

¿Cómo se firma con Upper?

César explicó que su proceso de scouting va más allá del resultado en la jaula. Busca trayectoria, carácter y esa “chispa” que distingue a un prospecto con potencial real de llegar a la UFC. “Es un círculo muy selecto de atletas los que llegan allá, y eso es exactamente lo que buscamos”, dijo. Los peleadores que actualmente forman parte del Performance Institute de la UFC son, según él, los más próximos a debutar en la máxima organización.

César Lince entrenando artes marciales mixtas | IG: @mmalince