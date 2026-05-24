UFC revela nuevas imágenes de la Casa Blanca y del Freedom 250 Fan Fest previo al histórico evento

Ultimate Fighting Championship continúa calentando motores para uno de los eventos más ambiciosos en la historia de la compañía. UFC reveló nuevas imágenes oficiales de la impresionante estructura que será instalada frente a la Casa Blanca para el UFC Freedom 250, además del gigantesco Fan Fest que acompañará la función.

Las imágenes muestran un octágono al aire libre colocado frente al emblemático edificio presidencial de Estados Unidos, acompañado por miles de aficionados, pantallas gigantes y una producción nunca antes vista para una cartelera de artes marciales mixtas. El evento promete convertirse en una noche histórica para la UFC y para el deporte de combate.

History in the making 👀



New visuals for #UFCWhiteHouse and the UFC Freedom 250 Fan Fest are here!



[ Presented by @Cryptocom & @RamTrucks ] pic.twitter.com/PQP7dut7fE — UFC (@ufc) May 23, 2026

Ilia Topuria y Justin Gaethje encabezarán UFC Freedom 250

La función tendrá como pelea estelar el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por la Unificación del Cinturón de Peso Ligero.

Además, la pelea coestelar contará con Alex Pereira enfrentando a Ciryl Gane por el Campeonato Interino de Peso Completo.

Alex Pereira ganó en el segundo round de la pelea | CAPTURA DE PANTALLA

La cartelera principal también tendrá los siguientes combates:

Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi | Peso gallo

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler | Peso ligero

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus | Peso medio

Diego Lopes vs. Steve García | Peso pluma

Ilia Topuria ante Oliveira en UFC I AP

¿A qué hora será UFC Freedom 250?

El esperado evento comenzará este sábado con distintos horarios para México y Estados Unidos (Tiempo Central):

Cartelera preliminar | 16:00 horas

Main Card | 20:00 horas

Pelea estelar aproximada | 22:30 horas

Con el escenario instalado frente a la Casa Blanca y una cartelera llena de figuras, UFC Freedom 250 apunta a convertirse en uno de los eventos más espectaculares en la historia de la empresa.