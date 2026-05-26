NBA México City Game 2026: Estos son los precios y días de venta para el juego de Denver Nuggets vs Indiana Pacers

El mejor basquetbol del planeta regresará a tierras aztecas con el duelo entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, un partido que podría contar con figuras de la talla de Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton y Pascal Siakam, entre otros.

Eso sí, disfrutar de la NBA en México no será nada barato, aunque para muchos aficionados el espectáculo justifica el costo. Los precios tuvieron un incremento respecto al año pasado: el boleto más económico pasó de $848 a $942, mientras que la Primera Fila subió de $19,630 a $20,850, un aumento del 6.2%.

Nikola Jokić, Denver Nuggets | AP

En términos generales, las zonas más exclusivas incrementaron sus precios entre un 6% y un 11%, mientras que las secciones medias y bajas registraron aumentos más agresivos, que van del 15% al 24%.

Aunque Nuggets y Pacers no son las franquicias más populares entre la afición mexicana, ambos equipos han sido protagonistas recientemente en la NBA. Denver conquistó el campeonato en la temporada 2022-23, mientras que Indiana disputó las Finales en la campaña 2024-25.

Los Pacers llegan tras una campaña para el olvido. Indiana cerró la temporada 2025-26 con marca de 19-63, el peor récord en la historia de la franquicia, situación marcada en gran parte por la lesión de Tyrese Haliburton, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante el Juego 7 de las Finales de la NBA.

La NBA en México | IMAGO 7

Por su parte, Denver finalizó tercero de la Conferencia Oeste con récord de 54-28; sin embargo, quedó eliminado en la primera ronda de los Playoffs tras caer 2-4 frente a los Minnesota Timberwolves.

El NBA Mexico City Game 2026 se disputará el próximo 7 de noviembre en la Arena CDMX.

Las fechas de venta de boletos serán las siguientes: Preventa Banco Azteca: 25 y 26 de mayo | 10:00 AM

Preventa exclusiva Fans: 27 y 28 de mayo

Venta general: 29 de mayo | 10:00 AM

Hornets caen 117-108 ante Pacers. FOTO: AP

Precios de boletos con cargos incluidos