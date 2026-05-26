NBA México City Game 2026: Estos son los precios y días de venta para el juego de Denver Nuggets vs Indiana Pacers
El mejor basquetbol del planeta regresará a tierras aztecas con el duelo entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, un partido que podría contar con figuras de la talla de Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton y Pascal Siakam, entre otros.
Eso sí, disfrutar de la NBA en México no será nada barato, aunque para muchos aficionados el espectáculo justifica el costo. Los precios tuvieron un incremento respecto al año pasado: el boleto más económico pasó de $848 a $942, mientras que la Primera Fila subió de $19,630 a $20,850, un aumento del 6.2%.
En términos generales, las zonas más exclusivas incrementaron sus precios entre un 6% y un 11%, mientras que las secciones medias y bajas registraron aumentos más agresivos, que van del 15% al 24%.
Aunque Nuggets y Pacers no son las franquicias más populares entre la afición mexicana, ambos equipos han sido protagonistas recientemente en la NBA. Denver conquistó el campeonato en la temporada 2022-23, mientras que Indiana disputó las Finales en la campaña 2024-25.
Los Pacers llegan tras una campaña para el olvido. Indiana cerró la temporada 2025-26 con marca de 19-63, el peor récord en la historia de la franquicia, situación marcada en gran parte por la lesión de Tyrese Haliburton, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante el Juego 7 de las Finales de la NBA.
Por su parte, Denver finalizó tercero de la Conferencia Oeste con récord de 54-28; sin embargo, quedó eliminado en la primera ronda de los Playoffs tras caer 2-4 frente a los Minnesota Timberwolves.
El NBA Mexico City Game 2026 se disputará el próximo 7 de noviembre en la Arena CDMX.
Las fechas de venta de boletos serán las siguientes:
Preventa Banco Azteca: 25 y 26 de mayo | 10:00 AM
Preventa exclusiva Fans: 27 y 28 de mayo
Venta general: 29 de mayo | 10:00 AM
Precios de boletos con cargos incluidos
PRIMERA FILA: $20,850 C
ANCHA 1: $17,800
CANCHA 2: $15,970
RETRÁCTIL 1: $13,835
ZONA MEGA: $12,310
ZONA TOYOTA: $12,310
ZONA PEPSI: $12,310
ZONA BOING: $12,310
MCCORMICK: $12,310
PLATEA 1: $12,310
ZONA ELEKTRA: $12,310
ZONA MINISO: $8,650
PLATEA 2: $8,650
BANCO AZTECA: $8,650
ZONA SABRITAS: $8,650
DISCAP: $6,210
BARRERA: $6,210
SP PLATINO: $5,600
SP ORO VL: $5,600
SP ORO: $5,600
SP PLATINO VL: $5,600
BUTACA 1: $5,600
BUTACA 2: $4,014
BUTACA 3: $3,514
PREFERENTE 1: $2,322
PREFERENTE 1 VL: $2,322
BALCÓN ESPECIAL 1: $1,978
BALCÓN ESPECIAL 1 VL: $1,978
BALCÓN 1: $1,757
BALCÓN 1 VL: $1,757
BALCÓN ESPECIAL 2: $1,569
BALCÓN ESPECIAL 2 VL: $1,569
BALCÓN 2: $1,318
BALCÓN 2 VL: $1,318
BALCÓN ESPECIAL 3: $1,130
BALCÓN ESPECIAL 3 VL: $1,130
BALCÓN 3 VL: $942
BALCÓN 3: $942