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Basquetbol

Denver Nuggets e Indiana Pacers jugarán partido de temporada regular en la Ciudad de México

NBA en México | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:50 - 16 abril 2026
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El duelo se disputará el 7 de noviembre en la Arena CDMX, durante la semana del Día de Muertos

La NBA anunció que los Denver Nuggets y los Indiana Pacers protagonizarán el NBA Mexico City Game 2026, un partido de temporada regular que se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX.

El encuentro marcará el juego número 35 de la NBA en territorio mexicano desde 1992, cifra que posiciona a México como el país con más partidos de la liga fuera de Estados Unidos y Canadá. Por tercer año consecutivo, el evento coincidirá con la semana de celebraciones del Día de Muertos, temática que estará presente mediante diversas activaciones dentro de la arena, incluyendo una cancha con diseño especial y dinámicas interactivas para los aficionados.

NBA da increíble espectáculo en México

Los Nuggets, campeones de la NBA en 2023, disputarán su segundo partido en México con un roster encabezado por el tres veces Jugador Más Valioso Nikola Jokić, además del All-Star 2026 Jamal Murray y Aaron Gordon. Enfrente estarán los Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este, quienes harán su debut en la capital mexicana con figuras como Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e Ivica Zubac.

El partido será transmitido en vivo en México a través de ESPN, así como en América Latina y más de 200 países y territorios mediante distintas plataformas, incluyendo Disney+ en mercados seleccionados. Como parte del evento, la NBA también llevará a cabo iniciativas de impacto social a través de NBA Cares, programas de desarrollo juvenil Jr. NBA/Jr. WNBA y actividades para acercar la experiencia de la liga a los aficionados.

Los aficionados podrán registrarse para recibir información sobre boletos y acceder a una preventa exclusiva el 27 y 28 de mayo. La venta para tarjetahabientes de Banco Azteca será el 25 y 26 de mayo, mientras que el público en general podrá adquirir entradas a partir del 29 de mayo.

La NBA en México | IMAGO 7

Raúl Zárraga, vicepresidente senior y jefe de operaciones de la NBA Latinoamérica, destacó la relevancia del evento al señalar que “refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este juego desempeña al acercar el básquetbol global a los aficionados locales y de toda la región”.

Por su parte, Alejandro Arce Saldívar, director de Zignia Live, subrayó que la Arena CDMX “se convierte una vez más en el punto de encuentro para vivir una experiencia única con el mejor básquetbol del mundo”.

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