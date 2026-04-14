La historia de Netflix, la plataforma que ganó los derechos del Tri a la televisión abierta

Netflix lleva un tiempo siendo el dueño de derechos de transmisión deportivos bastante importantes, algunos solo por un momento y algunos otros en la oferta semanal para todos los consumidores del deporte que hayan adquirido.

El 'golpe' más reciente ha sido la adquisición de los derechos de la Copa Oro para la edición de 2027, la cual pasará por completo a través de la aplicación, dejando fuera después de mucho tiempo a la televisión abierta con señales como Canal 5 y Canal 7.

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La creación del 'mounstro' del streaming

Netflix ha sido una empresa que existe desde hace mucho tiempo, pues específicamente desde 1998 eran un lugar en el cual podías rentar títulos a domicilio, compitiendo directamente con Blockbuster, a donde tenías que acudir para rentar tus películas. Un año después incursionaron como un servicio mensual, diferenciándose de inmediato con el resto.

Otro año después, Blockbuster se negó a comprar la empresa ante el ofrecimiento de ellos mismos por 50 millones de dólares, algo que se convirtió en uno de los errores más escandalosos de la historia. En 2007 fue lanzada la plataforma de streaming y, luego en 2013, el inicio de sus producciones propias, siendo este el último golpe sobre la mesa para convertirse de lleno en los dueños del streaming de series y películas.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 14, 2026

La adquisición de eventos deportivos llegó hasta una década después, pues a partir de 2023, la siguiente jugada de Netflix fue comprar los derechos de un par de partidos de NFL por temporada, específicamente los que pasaran el 25 de diciembre comenzando por Kansas City Chiefs visitando a los Pittsburgh Steelers y siendo complementado por el Ravens vs Texans; dicho acuerdo ha continuado con el paso de los años, pues en este 2026 también seguirá de la misma forma.

2025 fue el año en que se dio un giro completamente inesperado, pues Netflix adquirió los derechos de WWE, pero no solo para su contenido nuevo generado semana con semana, también hizo la compra de todo su contenido pasado, con todos los pagos por evento separados por temporadas tal y como se hace con las series; además, también se logró un convenio para sacar documentales exclusivos como el de Vince McMahon o el que está próximo a estrenarse sobre Hulk Hogan.

Triple H, director creativo de WWE | wwe.com

Las peleas de box se han consagrado como el objeto del deseo de las plataformas que buscan transmitirlas, pues incluso algunos combates de exhibición como Jake Paul vs Mike Tyson han sido parte de esta nueva oferta, con la novedad más reciente que Supernova, en su segunda edición, será exclusiva de Netflix, tan solo un año después de que su primera edición fuera transmitida a través de YouTube.

Ahora con el Tri

Ya en 2025 la Copa Oro no fue transmitida a través de TV Azteca, una de las televisoras que normalmente contaban con los derechos de cada edición, pero la sorpresa completa se ha consumado cuando este 14 de abril, Netflix ha anunciado que contará con la edición completa del torneo de 2027, por lo que la CONCACAF tendrá por primera vez presencia en el streaming de la 'N'.

Cabe aclarar un punto importante, pues fuentes le han revelado a RÉCORD que a pesar de tener varios planes de diferente costo en la plataforma, no es necesario adquirir el más caro para poder ver la oferta deportiva, pues con el más barato de ellos te permite acceder a sus eventos en vivo.