Concacaf 'le juega sucio' a Televisa y TV Azteca por la Selección Mexicana

Una nueva era en la historia de la Selección Mexicana está por comenzar. Sin embargo, no se trata de un tema deportivo, sino de los derechos de transmisión, pues a partir de 2027 sus partidos en competencias de Concacaf se verán por la señal de Netflix.

La plataforma de streaming anunció este martes 14 de abril que tendrá los derechos de transmisión de la Copa Oro y de la Liga de Naciones a partir de 2027. Esta situación representa un duro revés para Televisa y TV Azteca, que por años estuvieron a cargo de las transmisiones de los partidos del Tri. Además, los aficionados tendrán que pagar la suscripción para poder ver al equipo nacional, algo que no había ocurrido antes.

Javier Aguirre y Victor Montagliani, presidente de Concacaf, en la ceremonia de premiación de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

Sin embargo, un detalle que llamó la atención es que el organismo rector del futbol de Norte y Centroamérica ni siquiera abrió la posibilidad a otras plataformas y televisoras para quedarse con los derechos de transmisión. Así lo compartió Carlos Ponce de León durante el programa de Los Infiltrados de RÉCORD+.

¿Cómo eligió Concacaf a Netflix?

La fuente mencionada compartió que la Concacaf "no abrió licitación", sino que negoció directamente con la plataforma de streaming. "Ellos negociaron con Netflix y después Televisa y TV Azteca dicen: 'Déjame hacerte una contrapropuesta, porque me interesa tener Copa Oro, me interesa tener la Nations League'", y señaló que la televisora de Chapultepec era la más interesada en no perder esos derechos.

No obstante, ambas televisoras mexicanas recibieron una respuesta negativa. "¿Qué dice Concacaf? No hay contra oferta, yo ya tengo todo cerrado con Netflix para que se vayan los partidos de Copa Oro y Nations League a través del streaming pagado", relató Ponce de León, quien destacó el duro golpe que esto representará para la afición mexicana, que tendrá que pagar su suscripción para ver esos torneos.

Edson Álvarez en celebración en la Liga de Naciones Concacaf 2024-25 | MEXSPORT

¿Cuánto pagó Netflix por los derechos de Copa Oro y Nations League?

La misma fuente aseguró que la empresa estadounidense pagó 60 millones de dólares por los derechos de ambos torneos, tanto para las ediciones de 2027 como de 2029. Con esto, la plataforma de streaming ha crecido de forma considerable su oferta en cuanto a torneos y competencias deportivas, aunque

La NFL, con los partidos de Navidad que transmitieron por primera vez en la Temporada 2024, fue de las primeras ligas en sumarse. Tras ello añadieron a su oferta WWE, MLB, partidos de exhibición de tenis y golf, además de peleas de box como la de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Terence Crawford.