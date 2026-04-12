Selección Mexicana apunta a jugar en el Nemesio Diez ante Serbia

La Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana se encuentra afinando detalles para enfrentar a Sudáfrica el próximo 11 de junio, en la inauguración del torneo veraniego, en el Estadio Banorte.

Es por ello que el Tri tiene definido todo para cerrar sus partidos de preparación, siendo el duelo ante Serbia el último amistoso el cual se jugaría en el Nemesio Diez, a falta de hacerse oficial, tal como adelantó 'Chato' Ibarrarán en Los Infiltrados de RÉCORD+, el pasado mes de febrero.

César Montes con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La oficialización por parte de la Selección Nacional se haría durante la semana entrante para confirmar la última sede del duelo a realizarse el 4 de junio, después de los duelos previos que el Tri tendrá ante Ghana y Australia.

¿Cómo llega Serbia?

En cuanto al último rival del Tri, Serbia. El equipo no logró clasificar a la justa mundialista, pero ha tenido una mejora importante en las últimas décadas. La selección balcánica será un rival que servirá de preparación para el tercer duelo de Fase de Grupos ante Chequia.

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En su más reciente duelo, disputado en La Cerámica, los balcánicos sucumbieron a finales de marzo ante España con un extenso 3-0 en donde Mikel Oyarzabal fue el protagonista del encuentro con un doblete y uno más de Víctor Muñoz.

¿Cuál fue el último juego de México en el Nemesio Diez?

El último juego de la Selección Mexicana fue el 19 de noviembre de 2024 cuando se midieron a Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones, en donde el Tri llegaba al partido de Vuelta con la serie cuesta arriba.

Estadio Nemesio Diez será la sede del próximo partido del Tri| Imago7

Luego del partido de Ida disputado en San Pedro Sula, México y Honduras se volvieron a ver las caras ahora en Toluca para definir a la selección que avanzara de ronda con el 2-0 a favor de los 'Catrachos' y con Aguirre en el banquillo.