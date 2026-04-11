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Futbol

¡Lo que todos esperaban! Gilberto Mora vuelve a jugar con Xolos de Tijuana después de 4 meses

Gilberto Mora volviendo a la actividad con Xolos de Tijuana | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:05 - 10 abril 2026
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La espera terminó. ‘Morita’ volvió a la acción con Xolos después de 4 meses de ausencia

Gilberto Mora está de regreso con Xolos de Tijuana, luego de cuatro meses sin aparecer en una convocatoria del primer equipo. El joven talento mexicano entró al minuto 63 en el juego ante FC Juárez, donde comenzó desde la banca.

Cuatro meses fuera… y vuelve la ilusión

La última vez que “Morita” había sido considerado con el equipo fronterizo fue hace más de cuatro meses, el 17 de enero en la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Atlético de San Luis, lo que generó dudas sobre su continuidad y desarrollo.

Sin embargo, su regreso no pasa desapercibido, ya que en todos los meses de su ausencia todo México estuvo atento a su evolución, donde será una de las jóvenes figuras a seguir en la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora entrando de cambio ante Juárez | MEXSPORT

México atento a su regreso

Su posible participación ante Juárez no solo genera expectativa en Tijuana y la Selección Mexicana.

Gilberto Mora es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del país y de todo el mundo, por lo que cada minuto en cancha representa una oportunidad para confirmar su proyección.

Gilberto Mora en la banca de Xolos de Tijuana ante Juárez | IMAGO 7
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