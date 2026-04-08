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Futbol

Denzell García: muchos rumores, ninguna negociación formal u oferta

Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
René Tovar
René Tovar 15:20 - 08 abril 2026
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El defensor de Juárez ha sido vinculado con varios equipos en las últimas horas

​Solo queda en rumores o promotores que buscan colocar a Denzell García en otros equipos. En Ciudad Juárez desconocen cualquier interés u oferta formal para la contratación del futbolista que ha sido llamado a la Selección Nacional.

​"Sí hemos escuchado que el futbolista ha despertado interés de varios equipos, pero no existe ninguna oferta formal o llamada para que nuestra joya pase a otro equipo", respondió un miembro del cuerpo directivo, quien aseguró que es normal que se especulen presuntos ofrecimientos, pero sin un ápice de realidad.

Denzell García recibió su primer llamado al Tri | MEXSPORT

​"Hemos leído sobre un presunto interés de algunos equipos... De ahí a que sea verdad, nada que ver", aseveró nuestro informante.

​"Sé que es un jugador que ha despertado interés de varios equipos, pero no hay nada. Ninguna oferta, nada en firme y mucho menos ninguna negociación, ni nada de eso. La mayoría de jugadores que están en selección, pues son de equipos de más renombre que Juárez. Denzell se ha colado ahí sin hacer mucho ruido; es un jugador de muy alto nivel, joven de 22 años, polivalente, pero ¿alguna negociación?... No se presten al negocio de promotores", expuso una fuente confiable del cuadro fronterizo.

Juárez descartó ofertas por Denzell García | MEXSPORT

​Denzell es considerado una de las "joyas" del fútbol mexicano debido a su capacidad de recuperación y buena distribución de balón. Su gran desempeño en el Clausura 2026 ha despertado el interés de equipos con mayor presupuesto.

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