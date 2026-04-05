Analista de TUDN ‘tunde’ a Rodolfo Pizarro: ‘Que aproveche su tiempo para tirara al arco’

La Liga MX está de regreso con el Clausura 2026 tras el parón de Fecha FIFA, dejando grandes momentos y otros más ‘insólitos’, uno de los primeros se desató desde el primer día de la Jornada 13 en el duelo de Puebla contra FC Juárez, el cual terminó en un empate, pero con una dura crítica para el jugador fronterizo, Rodolfo Pizarro.

Bravos de Juárez empata con Puebla | IMAGO7

¿Qué pasó con Pizarro?

El futbolista que alguna vez fue considerado materia de Europa y que representó a la Selección Mexicana, actualmente vive uno de los peores momentos de su carrera, pues pasó de ser referente en Rayados y Chivas a un jugador ‘mediano’ dentro de la Liga MX.

Su mal rendimiento no pasó por alto, pues durante el duelo entre la Franja y los fronterizos, el analista de TUDN, Alberto ‘Tito’ Etcheverry aprovechó para mandarle un recado a Pizarro, esto derivado de su nuevo peinado, el cual causó polémicas entre varios aficionados.

Rodolfo Pizarro en FC Juárez I IMAGO7

¿Algún experto en estética me podría decir cuánto tiempo se necesita para crear un peinado de este tipo y cuánto cuesta? ¿Preferiría que mejor aproveche este tiempo en tirar al arco no creen?”, escribió Tito en su red social, X.

La publicación del argentino no pasó desapercibida y varios seguidores compartieron la opinión del argentino, asegurando que el futbolista está lejos de ser lo que alguna vez fue en el mediocampo.

Tito Etcheverry, analista de TUDN I x:@ETCHEVERRYGOL

¿Algún experto en estética me podría decir cuánto tiempo se necesita para crear un peinado de este tipo y cuánto cuesta?

Preferiría que mejor aproveche este tiempo en tirar al arco no creen? pic.twitter.com/eIm6zp9uAS — Tito Etcheverry (@ETCHEVERRYGOL) April 4, 2026

Pizarro y Bravos lejos de nivel

A falta de cuatro fechas para que termine el Clausura 2026, una vez más el equipo de los Bravos de Juárez están en la ‘orilla’ de la clasificación, pues con un juego pendiente el equipo dirigido por Pedro Caixinha se encuentra en la posición 12 de la tabla, con solo dos puntos menos que el octavo lugar.

Con cinco juegos restantes, los de Ciudad Juárez buscarán meterse una vez más en una Liguilla del futbol mexicano, la cual por cuestiones de cercanía con la Copa del Mundo tendrá sólo ocho clasificados a su fase final, tal y como sucedía ante de la pandemia. Tras 12 juegos, Bravos suma cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.