Iván Alonso pone en duda la continuidad de Huiqui como DT del Cruz Azul

El Cruz Azul se coronó con la décima en la Liga MX; el conjunto Cementero resurgió, después de una negativa racha que terminó por condenar a Larcamón, de la mano de Joel Huqui que llegó como ‘bombero’ y ahora se tiene en incertidumbre su continuidad entre la afición.

Y es que, Iván Alonso, director deportivo, dejó en el aire sus continuidad y no confirmó del todo su presencia en el banquillo de cara al Apertura 2026 y simplemente dejó en que se verá después de la plática que sostendrán con el presidente Víctor Velázquez.

“A ver. Hay una charla pendiente con Joel (Huiqui), hay una charla pendiente con el presidente, vamos a tomar una decisión responsable y en las próximas horas seguramente se sepa”, dijo cuando fue preguntado ene entrevista con W Deportes sobre si Cuqui entra en la planeación.

Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7

¿Iván Alonso contradice a Velázquez?

Cabe mencionar, que el presidente Víctor Velázquez resaltó la continuidad de Joel Huiqui dentro del proyecto celeste, dejando claro que el exdefensor seguirá formando parte importante del club.

“A ver, Joel es de casa, nunca hemos dicho que se va. Joel se queda al frente del equipo y vamos a seguir trabajando”, resaltó el ingeniero en entrevista con RÉCORD la obtención del título en el Estadio Olímpico Universitario.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Además, dejó claro que tras los festejos comenzará inmediatamente la planeación del siguiente semestre: “Ahorita es momento de festejar y mañana darle la vuelta a la página y a seguir trabajando por más”.

Celebración cementera

Cruz Azul celebró la conquista de La Décima en este Clausura 2026 con una cena en su hotel de concentración tras el partido que ganaron a Pumas, fiesta con unas 200 personas entre el plantel y sus familias, la directiva, patrocinadores y amigos, y miembros de la Cooperativa.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7