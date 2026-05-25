La maldición de Uriel Antuna: ni Cruz Azul, Tigres ni Pumas lograron ser campeones con él en la plantilla

El nombre de Uriel Antuna volvió a dar de qué hablar tras el campeonato de Cruz Azul en el Clausura 2026. Y es que, aunque La Máquina finalmente conquistó su décima estrella, lo hizo después de que el atacante mexicano fuera expulsado al minuto 92.

A lo largo de su carrera en la Liga MX, Antuna ha formado parte de plantillas importantes y protagonistas del futbol mexicano, pero ninguno de sus equipos logró levantar el campeonato mientras él seguía dentro del club.

Cruz Azul fue campeón… después de su salida

Uriel Antuna fue uno de los futbolistas más importantes de Cruz Azul durante varios torneos, llegando a ser figura ofensiva del equipo cementero en el Clausura 2024, siendo líder de goleo. Sin embargo, pese al buen nivel mostrado y sus goles, nunca pudo conquistar la Liga MX con los celestes, cayendo contra el América en la Final de ese mismo torneo.

Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT

Paradójicamente, apenas tiempo después de su salida, Cruz Azul consiguió el ansiado décimo título tras vencer a Pumas en la Final del Clausura 2026.

La situación rápidamente generó comentarios en redes sociales y expertos, donde varios aficionados recordaron que algo similar ocurrió en otros clubes donde militó el extremo mexicano.

Roja de Antuna en la Final Pumas contra Cruz Azul | MEXSPORT

Tigres tampoco pudo coronarse con Antuna

Tras dejar Cruz Azul, Antuna llegó a Tigres como uno de los refuerzos más mediáticos del futbol mexicano, pero con el tiempo, el mexicano no pudo brillar como se le esperaba tras un gran torneo goleador con La Máquina.

Aunque el conjunto regiomontano se mantuvo como protagonista y contendiente al título, tampoco consiguió coronarse con el mexicano dentro de su plantilla, cayendo ante Toluca en el Apertura 2025, aumentando así la narrativa alrededor del atacante.

Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

Pumas también se quedó corto

La historia volvió a repetirse recientemente con Pumas. El club universitario alcanzó instancias importantes, donde Uriel fue protagonista para que los auriazules llegaran a la gran Final, pero terminó quedándose a las puertas del campeonato frente a Cruz Azul.

En redes sociales muchos aficionados comenzaron a bromear sobre una posible “maldición”, señalando que los equipos del mexicano parecen no poder conquistar la Liga MX mientras él forma parte del plantel, ya que ni con Chivas logró levantar títulos.

Uriel Antuna sigue siendo uno de los futbolistas mexicanos más desequilibrantes de los últimos años. Su velocidad, capacidad de desborde y experiencia tanto en Liga MX como en Selección Mexicana lo mantienen como un jugador importante dentro del futbol nacional.