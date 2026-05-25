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Empelotados

José Ramón Fernández explota tras el gol de Rotondi que le dio el título a Cruz Azul sobre Pumas

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7 CAPTURA DE PANTALLA X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:52 - 25 mayo 2026
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El histórico periodista reaccionó con molestia luego del tanto agónico de Carlos Rotondi que terminó por darle la décima estrella a La Máquina

La Final del Clausura 2026 dejó una montaña de emociones y uno de los momentos más comentados fue la reacción de José Ramón Fernández tras el gol de Carlos Rotondi que le dio el campeonato a Cruz Azul frente a Pumas.

El conjunto celeste se coronó campeón luego de vencer 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria gracias a un gol agónico de Rotondi en tiempo agregado, desatando la locura entre los aficionados cementeros.

El gol de Rotondi desató todo tipo de reacciones

Cuando parecía que la Final se iría al alargue, Rotondi apareció dentro del área para sacar un disparo que terminó en el fondo de las redes que defendía Keylor Navas y selló la décima estrella de Cruz Azul.

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7

La anotación provocó reacciones inmediatas en redes sociales y programas deportivos, incluida la de José Ramón Fernández, quien mostró evidente molestia tras ver cómo Pumas dejó escapar el título en los últimos minutos del encuentro.

El periodista siempre ha reflejado su apoyo al conjunto Universitario; el veterano periodista criticó la forma en que el conjunto universitario permitió el tanto definitivo y lamentó el cierre del equipo auriazul en la Final.

Cruz Azul rompió el drama con un cierre de película

El campeonato también significó un momento de reivindicación para Rotondi, futbolista que durante varios torneos recibió fuertes críticas por parte de la afición cementera por no aparecer en los momentos importantes.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Ahora, el argentino terminó convirtiéndose en el héroe de la noche con el gol que definió el campeonato y silenció Ciudad Universitaria.

La conquista representó el décimo título de Liga MX para Cruz Azul y el primero bajo el mando de Joel Huiqui como entrenador interino, culminando una inesperada remontada del club en la fase final del torneo.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | MIGUEL PONTÓN
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