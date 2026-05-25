Acompaña a la Selección Mexicana en el Gran Torneo y descubre más de nuestro país en estas fechas

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de comenzar su camino en la justa veraniega más importante del futbol. El equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá una Fase de Grupos muy especial, pues disputará sus primeros compromisos en territorio nacional, con la Ciudad de México y Guadalajara como sedes clave para vivir la emoción del Tricolor.

El debut del combinado nacional será el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados buscarán acompañar al equipo en el arranque de su participación. Después, México viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro ante Corea del Sur, antes de regresar a la capital del país para cerrar la primera ronda frente a República Checa.

Erik Lira, con Selección Mexicana | MEXSPORT

Aeroméxico conecta con las sedes del gran evento de futbol

Con el torneo cada vez más cerca, una de las mejores opciones para planear el viaje es revisar los destinos disponibles de Aeroméxico, especialmente durante Hot Sale. En la captura compartida por la aerolínea se observan ofertas como Ciudad de México a Guadalajara, Tijuana a Ciudad de México y Monterrey a Ciudad de México.

Estas rutas resultan atractivas para los aficionados que buscan acompañar a México en sus partidos de la Fase de Grupos, ya sea para trasladarse entre la capital y Guadalajara o para llegar desde otras ciudades del país a las sedes donde habrá actividad. La recomendación es anticipar la compra, comparar fechas y revisar las condiciones del viaje antes de reservar.

Tala Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

Más destinos para vivir el futbol en Norteamérica

Además de los partidos de México, el calendario del gran evento de futbol también tendrá actividad destacada en Estados Unidos y Canadá, por lo que Aeroméxico puede convertirse en una alternativa para quienes buscan seguir los duelos más importantes fuera del país. Ciudades con alta demanda deportiva aparecen como destinos ideales para quienes desean vivir la experiencia completa del torneo.

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT