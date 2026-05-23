Luis Romo rompe silencio sobre la polémica entre Chivas y Selección Mexicana en Liguilla

Luis Romo rompió el silencio sobre la polémica que generó la ausencia de 5 jugadores de Chivas en la Liguilla debido a su concentración con la Selección Mexicana.

El mediocampista aseguró que el tema ya había sido hablado desde antes del torneo y dejó claro que dentro del club existió respaldo total a la decisión.

Luis Romo, jugador de Chivas, regresa a las convocatorias | IMAGO7

¿Qué dijo Luis Romo?

“Es un tema que ya se habló mucho, lo dijo Milito en todas las conferencias, lo avisaron desde antes del torneo, dieron el respaldo y a nosotros los jugadores nos toca respaldar todo”, destacó el jugador del Rebaño.”

“Se habló mucho, en lo personal fue un orgullo ver competir a mis compañeros como lo hicieron, y es un orgullo para ellos que estemos en Selección”, comentó.

Gabriel Milito | MEXSPORT

El jugador mexicano también resaltó el nivel que mostraron sus compañeros pese a las críticas externas y aseguró que para cualquier futbolista siempre será prioridad vestir la camiseta nacional.

“Todos lo sabíamos, es un orgullo para todo mundo, todos hemos visto lo que hay en México y lo que se puede competir. Siempre es un orgullo representar a tu país, a veces se hablan muchas cosas fuera, pero uno siempre quiere estar bien”, añadió.

Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo está después de su lesión?

Además, Romo habló sobre su estado físico tras regresar de una lesión y agradeció al técnico Gabriel Milito por brindarle la confianza y permitirle recuperar ritmo futbolístico en un momento complicado.