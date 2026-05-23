“Sigue disfrutando tu Viernes Botanero”: La Volpe pone en predicamentos a Faitelson con mención de TV Azteca

El amistoso entre la Selección Mexicana y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también uno de los momentos más divertidos y virales de la transmisión de Televisa durante la segunda mitad del encuentro.

¿Qué sucedió?

Todo ocurrió mientras el equipo encabezado por David Faitelson y Andrés Vaca mantenía una charla relajada con “El Cantante” Fernando Guerrero, quien se encontraba realizando el análisis arbitral del partido con un tono tranquilo y distendido.

En medio de la conversación, Faitelson lanzó una frase aparentemente inocente dirigida al exárbitro: “Tranquilo Cantante, tú sigue disfrutando tu Viernes…”. Sin embargo, nadie esperaba lo que sucedería inmediatamente después dentro de la cabina.

Andrés Vaca y Ricardo Antonio La Volpe | ESPECIAL

De pronto apareció la voz de Ricardo Antonio La Volpe completando la frase con un inesperado “¡Botanero!”, desatando la euforia y el caos total entre los comentaristas de Televisa. El momento tomó completamente por sorpresa a sus compañeros y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7

Vaca y Faitelson reaccionaron

La reacción fue inmediata. Andrés Vaca y Faitelson soltaron un dramático y divertido “¡Noooooooooo!”, consciente de la referencia directa hacia la competencia. Entre bromas y risas, el periodista incluso lanzó la frase: “Sácalo de aquí… ¿lo saco yo o lo sacas tú, Vaca?”, provocando todavía más carcajadas en plena transmisión en vivo.

El comentario de La Volpe hizo eco porque la expresión “Viernes Botanero” es prácticamente una marca registrada de TV Azteca, utilizada durante años en las transmisiones de la Liga MX encabezadas por Christian Martinoli, Luis García y compañía.

Precisamente por ello, el momento causó tanto impacto entre los aficionados, ya que escuchar esa famosa frase dentro de una transmisión de Televisa resultó completamente inesperado. En redes sociales, muchos usuarios calificaron el instante como uno de los más espontáneos y divertidos.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

Al final Ricardo La Volpe, fiel a su estilo irreverente y natural, terminó robándose reflectores con apenas una palabra que bastó para encender las risas, generar memes y regalarle a la audiencia uno de esos momentos que quedaron marcados durante la transmisión.