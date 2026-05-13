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Empelotados

La situación del ‘Profe’ Ibáñez en Sudáfrica se complica: su audiencia fue pospuesta

Julio Ibáñez en transmisión con TUDN | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 08:49 - 13 mayo 2026
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El reportero de TUDN y su camarógrafo, Danny García, deberán esperar hasta finales de mayo para conocer su situación legal tras su detención

El panorama todavía es incierto para Julio 'Profe' Ibáñez. Poco menos de dos meses han pasado desde que el reportero fue detenido en Sudáfrica junto consu compañero camarógrafo Danny García. Sin embargo, todavía no hay información para el regreso de ambos a territorio mexicano.

Originalmente, estaba previsto que este martes 12 de mayo se celebrara una audiencia para avanzar en su proceso legal. Sin embargo, tendrá que esperar hasta finales de mes por eventualidades que se presentaron esta semana.

De acuerdo con AS México, fuentes de Televisa confirmaron que la nueva fecha para la audiencia se ha fijado para el jueves 28 de mayo. Hasta entonces, ambos comunicadores no podrán abandonar Sudáfrica mientras su caso legal se resuelve. No se especificaron los motivos detrás del cambio de fecha.

Julio 'Profe' Ibáñez | X @julioiba
Julio 'Profe' Ibáñez | X @julioiba

¿Por qué fueron detenidos 'Profe' Ibáñez y Danny García?

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo que Ibáñez realizaba en sus redes sociales. En un principio, se especuló que la detención se debía a irregularidades migratorias. Sin embargo, más tarde se aclaró que el motivo fue el uso de un dron en una zona restringida de Johannesburgo.

El equipo periodístico intentaba capturar imágenes aéreas del entrenamiento de la Selección de Sudáfrica, que sería el primer rival de México en la Copa del Mundo 2026. Por razones de seguridad, las autoridades locales procedieron a su detención.

Tras ser arrestados, Ibáñez y García pasaron un tiempo en prisión antes de ser liberados bajo fianza. Posteriormente, cumplieron un periodo de arraigo domiciliario que les fue levantado, pero con la condición de no salir del país. Esta restricción se mantendrá, como mínimo, hasta finales de mayo, prolongando su estancia forzada a casi dos meses.

Julio Ibáñez, TUDN | IMAGO7

Caso de Ibáñez se ha "olvidado"

La detención del comunicador se dio a conocer el pasado 25 de marzo, pero los hechos ocurrieron desde el 18 del mismo mes. En ese momento muchas personalidad externaron su preocupación y presionaron al Gobierno de México a que buscara el regreso de su compatriota.

No obstante, en los días más recientes el caso ha perdido relevancia y en redes sociales la discusión se ha "apagado", con el futuro de Ibáñez en el aire. Se espera que a finales de este mes haya más claridad y finalmente se logre el regreso de los comunicadores.

Julio Ibáñez | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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