¡Alucinante! Lionel Messi y Guillermo Ochoa protagonizan extraordinario comercial mundialista

Ya son solo semanas las que separan a los aficionados de poder vivir la Copa del Mundo 2026, por lo que las campañas publicitarias no han dejado de hacerse presentes con distintas marcas y con estrellas invitadas.

Tal es el caso de la cerveza Michelob Ultra, la cual ha soltado un nuevo comercial, pero este tiene algo especial, pues cuenta con la presencia de muchas estrellas del último campeonato mundial de Argentina, representantes de los anfitriones y apariciones aún más especiales de unas cuantas leyendas del futbol mundial.

Memo Ochoa en el nuevo comercial de Michelob | Captura de pantalla

¿Quiénes aparecen en el comercial?

El comercial inicia con tres seleccionados argentinos ingresando a un hotel: Leo Messi, Nico Paz y Lautaro Martínez, pero en el lobby se encuentran con tres seleccionados de Estados Unidos: Christian Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson. En medio de todos ellos, un carrito lleno de Michelob Ultra, la marca que los ha contratado para dicho comercial.

Posteriormente del ascensor sale Guillermo Ochoa, para que tan solo unos segundos después, Pulisic lance el reto para los argentinos: "¿Jugamos por las Ultras? Dando paso a los momentos más emocionantes del anuncio, una 'reta' de tres contra tres con el portero mexicano tratando de evitar los goles de ambos equipos; es así como se desarrolla el resto del comercial, con los dos equipos yendo por todo el hotel tratando de ganar.

El mini partido se vuelve un total desastre con el paso de los segundos, pero los argentinos toman la ventaja, es ahí en donde un inquilino llama a recepción debido a que no han llegado las cervezas que pidió, pero eso no impide que el encuentro continúe para que entonces llegue el gol del empate, el cual es revisado e invalidado por el VAR improvisado por las cámaras del mismo hotel.

Leyendas del futbol presentes

Lllegando a la zona del bar, se da una aparición más que importante, pues Ronaldo Nazario detiene el balón para que Messi lo salude, pero inmediatamente le regresa el esférico para seguir su recorrido por la cocina, la alberca y más.

De regreso al lobby, un disparo sobre Ochoa hace que el rebote vaya demasiado elevado, momento en el que aparece la estadounidense Alex Morgan, quien le pide a uno de sus acompañantes que "sostenga su cerveza", para así darle una asistencia magnífica a su compatriota Christian Pulisic y que el jugador del Milan empate el juego.

'El Fenómeno' presente en el comercial | Captura de pantalla