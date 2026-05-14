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Futbol

Lewandowski y Barcelona, cada vez más lejos; su salida sería inminente

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:06 - 14 mayo 2026
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El delantero polaco no ha logrado avanzar en las negociaciones de renovación con el Barcelona y, de acuerdo con Fabrizio Romano, todo apunta a que abandonará el club este verano como agente libre

La etapa de Robert Lewandowski con el FC Barcelona estaría viviendo sus últimos meses. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, las negociaciones para renovar el contrato del delantero se encuentran completamente paralizadas y, en este momento, su permanencia luce muy poco probable.

El atacante polaco finaliza contrato al terminar la temporada y, hasta ahora, no existe una nueva oferta formal por parte del conjunto blaugrana. Ante este panorama, la posibilidad de que salga como agente libre comienza a tomar mucha fuerza dentro del mercado europeo.

El futuro de Lewandowski apunta fuera de España

Según el reporte de Romano, varios clubes ya han mostrado interés en fichar al histórico goleador. Equipos de la Liga Saudí y de la MLS han preguntado por su situación contractual, mientras que algunos clubes italianos también se mantienen atentos a cualquier movimiento.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos sería el alto salario que percibe actualmente el delantero, una cifra que pocos equipos europeos estarían dispuestos a cubrir. A pesar de ello, las opciones en Medio Oriente y Estados Unidos lucen como alternativas reales para el atacante de 37 años.

Robert Lewandowski celebrando un nuevo gol en la Champions League | AP

Barcelona comienza a preparar la transición

La posible salida de Lewandowski también marcaría el inicio de una nueva etapa para el Barcelona en su delantera, que buscaría rejuvenecer su ataque pensando en el futuro. Aunque el polaco ha sido una pieza importante desde su llegada al club, la directiva culé tendría otros objetivos deportivos y económicos para las próximas temporadas.

Todo indica que las conversaciones seguirán congeladas y, salvo un cambio inesperado en las próximas semanas, Robert Lewandowski estaría viviendo sus últimos momentos como jugador del Barcelona.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP
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