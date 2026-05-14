El Grande Americano Original: Chad Gable y la última gran oportunidad de su carrera en WWE

Durante años, Chad Gable fue considerado uno de los luchadores más talentosos dentro de WWE. Su capacidad técnica y experiencia olímpica siempre lo colocaron como un talento diferente al resto, pero nunca logró consolidarse como una auténtica estrella estelar dentro de la compañía.

Sin embargo, todo cambió con el nacimiento de “El Grande Americano”, un personaje que parecía una simple sátira dentro de la programación de WWE, pero que terminó siendo una verdadera amenaza para los luchadores de una forma inesperada. Ahora, Gable vive posiblemente la última gran oportunidad de su carrera para demostrar que puede cargar con un proyecto importante dentro de distintas empresas.

Original Grande Americano en AAA | WWE y AAA

Chad Gable pasó de promesa olvidada a fenómeno inesperado

Desde su llegada al roster principal, Chad Gable sufrió constantes cambios de dirección creativa. Pasó por equipos como American Alpha junto a Jason Jordan, participó en divisiones de parejas y tuvo apariciones intermitentes que nunca terminaron de impulsarlo al siguiente nivel.

Chad Gable en Alpha Academy | WWE

A pesar de eso, los aficionados siempre reconocieron su enorme calidad sobre el ring. Su estilo técnico, inspirado en la lucha olímpica, lo convirtió en uno de los luchadores más completos de WWE, aunque la empresa jamás terminó de apostar completamente por él como figura principal o de media cartelera.

La llegada de Alpha Academy le dio una nueva vida televisiva. Junto a Otis y Akira Tozawa, Chad Gable comenzó a explotar mucho más su lado cómico y su personalidad frente a las cámaras, algo que terminó siendo clave para conectar con la audiencia.

Hijo del Vikingo defenderá su campeonato ante Chad Gable en Worlds Collide | Captura de X: @wwe

El Grande Americano podría cambiarlo todo en WWE

El personaje de “El Grande Americano” nació como una mezcla de comedia, exageración y homenaje a la lucha libre mexicana. Lo que parecía una idea pasajera terminó convirtiéndose en uno de los actos más comentados por los aficionados semana tras semana hoy por hoy.

Gable entendió perfectamente la idea del personaje, mezclando humor con su ya conocida calidad luchística. Esa combinación le permitió mantenerse relevante dentro de la programación y ganar una popularidad que pocas veces había tenido desde que llegó a WWE y AAA.

Careo entre el Grande Americano y Dom Mysterio | Captura de pantalla

Ahora, muchos aficionados consideran que esta podría ser la última gran ventana para que Chad Gable finalmente rompa la barrera y consiga un logro importante dentro de la empresa. A sus 40 años, el tiempo comienza a jugar en contra, pero también vive el momento más sólido de toda su carrera.

En una WWE llena de grandes nombres y figuras consolidadas, Chad Gable encontró en “El Grande Americano” algo que llevaba años buscando: una verdadera conexión con el público.