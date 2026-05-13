Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿Se enfrentan los Lucha Brothers? Rey Fénix reta a Penta por el Campeonato Intercontinental

Rey Fénix a WWE: Pistas en SmackDown confirman su inminente llegada | X: @ReyFenixMx
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:59 - 13 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano dejó abierta la posibilidad de un duelo ante su hermano dentro de WWE y los aficionados ya sueñan con el choque entre ambos

Rey Fénix encendió la emoción entre los aficionados de WWE y AAA luego de lanzar un reto directo a su hermano, Penta, actual Campeón Intercontinental de la empresa. A través de redes sociales, el luchador mexicano dejó claro que quiere una oportunidad por el título, provocando especulación sobre un posible enfrentamiento entre los Lucha Brothers en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial.

Penta estaría encantado por enfrentar a su hermano por su titulo

En una entrevista exclusiva que Penta tuvo con RÉCORD, declaró que estaría encantado por enfrentar a su hermano por una de las preseas más importantes dentro de WWE. Como ya lo ha repetido en constantes ocasiones, su hermano es el mejor luchador del mundo, así que para él, enfrentar a esa clase de luchadores es todo un orgullo. 

¡Claro! Encantado… luchadores que yo sepa que me van a exigir, que están dispuestos a robarse la noche; ese tipo de luchadores son los que me interesa buscar

Para mí es el mejor luchador del mundo… y a ese tipo de gente, encantado de enfrentarlo lunes tras lunes”, agregó, dejando claro que la calidad de Fénix lo convierte en un rival ideal.

Rey Fénix debuta con victoria en WWE | X: CAPTURA DE PANTALLA

En la misma entrevista, Penta igual dejó en claro que estaremos muy cerca de ver a los Lucha Brothers de regreso en un cuadrilátero después de casi 2 años de no verlos siendo equipo. 

“¡Claro que sí! Es algo que va a pasar… que tiene que pasar”, aseguró Penta El Zero Miedo, generando ilusión entre los aficionados.

Creo que hicimos un gran parteaguas en las luchas en parejas… ganamos torneos en todas las empresas independientes

Yo lo quiero, mi hermano lo quiere, la empresa lo quiere… solo estamos acomodando los tiempos para que sea el mejor momento

Una lucha que tendrá que esperar 

A pesar de la emoción de los fanáticos por verlos juntos, ya sea reunidos o enfrentándose entre ellos, ambos tienen compromisos muy distintos de cara al futuro de WWE y AAA.

Penta entra como campeón intercontinental a Raw | wwe.com

Penta expondrá su Campeonato Intercontinental ante Ethan Page en Saturday Night Main Event, mientras que Rey Fénix está en busca del título crucero de Laredo Kid, un combate que seguramente veremos en la Noche de los Grandes

Un enfrentamiento entre los hermanos es algo que ilusionaría a toda la fanaticada de la lucha libre. A lo largo de sus carreras han combatido múltiples veces, al punto de dar un gran espectáculo que siempre logra robarse el show.

El regreso de Los Lucha Brothers | @WrestleTalk_TV
Lo Último
18:52 ¿Cuándo inicia oficialmente la temporada de lluvias 2026 ?
18:40 ¿Será factor? La lluvia se hace presente en el Banorte previo al Cruz Azul vs Chivas
18:30 VIDEO: Lupillo Rivera sufre robo de sus botas en pleno show
18:29 Nuevo giro en caso Vanessa Bauche y Pascacio López: actor no irá a prisión por abuso
18:29 ¡Ofrece los 200 miilones de dólares! Jake Paul asegura que peleará con Canelo Álvarez
18:09 ¿Dónde ver el Al-Qadisiya vs. Al-Hazm? Fecha, hora y transmisión
18:05 “El arma se disparó casi sola”; revelan cartas de suegra acusada de matar a exreina de belleza en Polanco
18:01 Real Madrid vs Real Oviedo: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 36 de LaLiga?
18:01 ¡Una nueva Final! Así le ha ido a Rayadas en los partidos por el campeonato
17:54 ¿U2 en el Zócalo? Clara Brugada invita a la banda a dar concierto gratis en CDMX