¿Se enfrentan los Lucha Brothers? Rey Fénix reta a Penta por el Campeonato Intercontinental

Rey Fénix encendió la emoción entre los aficionados de WWE y AAA luego de lanzar un reto directo a su hermano, Penta, actual Campeón Intercontinental de la empresa. A través de redes sociales, el luchador mexicano dejó claro que quiere una oportunidad por el título, provocando especulación sobre un posible enfrentamiento entre los Lucha Brothers en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial.

I love my brother, but i will like to have my chance. 🙌🏻 #AN1M0 https://t.co/GsaCy9oZSV — REY FENIX WWE (@ReyFenixMx) May 13, 2026

Penta estaría encantado por enfrentar a su hermano por su titulo

En una entrevista exclusiva que Penta tuvo con RÉCORD, declaró que estaría encantado por enfrentar a su hermano por una de las preseas más importantes dentro de WWE. Como ya lo ha repetido en constantes ocasiones, su hermano es el mejor luchador del mundo, así que para él, enfrentar a esa clase de luchadores es todo un orgullo.

¡Claro! Encantado… luchadores que yo sepa que me van a exigir, que están dispuestos a robarse la noche; ese tipo de luchadores son los que me interesa buscar

“Para mí es el mejor luchador del mundo… y a ese tipo de gente, encantado de enfrentarlo lunes tras lunes”, agregó, dejando claro que la calidad de Fénix lo convierte en un rival ideal.

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En la misma entrevista, Penta igual dejó en claro que estaremos muy cerca de ver a los Lucha Brothers de regreso en un cuadrilátero después de casi 2 años de no verlos siendo equipo.

“¡Claro que sí! Es algo que va a pasar… que tiene que pasar”, aseguró Penta El Zero Miedo, generando ilusión entre los aficionados.

Creo que hicimos un gran parteaguas en las luchas en parejas… ganamos torneos en todas las empresas independientes

Yo lo quiero, mi hermano lo quiere, la empresa lo quiere… solo estamos acomodando los tiempos para que sea el mejor momento

Una lucha que tendrá que esperar

A pesar de la emoción de los fanáticos por verlos juntos, ya sea reunidos o enfrentándose entre ellos, ambos tienen compromisos muy distintos de cara al futuro de WWE y AAA.

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Penta expondrá su Campeonato Intercontinental ante Ethan Page en Saturday Night Main Event, mientras que Rey Fénix está en busca del título crucero de Laredo Kid, un combate que seguramente veremos en la Noche de los Grandes.

Un enfrentamiento entre los hermanos es algo que ilusionaría a toda la fanaticada de la lucha libre. A lo largo de sus carreras han combatido múltiples veces, al punto de dar un gran espectáculo que siempre logra robarse el show.