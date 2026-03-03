¡Por fin y con Cero Miedo! Penta se convirtió en el nuevo campeón intercontinental tras vencer a Dominik Mysterio en Raw

Tuvieron que pasar varios intentos para que por fin se lograra, tuvo que sufrir en repetidas ocasiones para obtener esta presea, pero la noche del 2 de marzo de 2026 se recordará como el día en que Penta se convirtió en campeón intercontinental.

Aunque no fue el evento central, la lucha entre el 'Cero Miedo' y Dominik Mysterio llamó la atención de México y más países para ver coronarse al orgullo de Ecatepec, quien por fin tiene oro en WWE.

Penta necesitó siete intentos para conseguir el campeonato | wwe.com

¿Cómo fue su victoria?

El penúltimo segmento de la edición de Monday Night Raw este lunes 2 de marzo fue la lucha entre Penta y Dominik Mysterio, en donde el también megacampeón de AAA puso en juego su título intercontinental.

Parecía que sería una nueva noche de pesadilla para el de Ecatepec, ya que Dom hizo su entrada acompañado de sus amigos Finn Bálor y JD McDonaugh, pero desde el principio del combate, ambos luchadores se sentaron a un lado de la mesa de comentaristas, esperando el momento en el que su compañero de The Judgement Day los necesitara.

Eso mismo sucedió en el final de la lucha, pues el 'Sucio', pidió que le facilitaran el martillo con el cual se toca la campana, algo a lo que McDonaugh accedió sin problemas; sin embargo, Bálor no estuvo de acuerdo, permitiéndole a Penta reponerse para que así, después de evitar un 619, pudiera aplicar un 'mexican destroyer' e hiciera la cuenta llegar a tres, convirtiéndose en el nuevo campeón intercontinental de la WWE.

Penta finalmente logró convertirse en Campeón Intercontinental 🙌 #WWERaw pic.twitter.com/tqkQFLCekB — WWE Español (@wweespanol) March 3, 2026

¿Quiénes han ganado el intercontinental como primer campeonato en WWE?

Penta ahora se une a una selecta lista de luchadores que, siendo parte del roster principal, su primer título es parte de la media cartelera; esta lista cuenta con nombres como:

Bret Hart

Shawn Michaels

The Rock

Triple H

Chris Jericho

Edge

Randy Orton

The Ultimate Warrior

Festejo del mexicano tras conseguir por fin su primer título en la empresa | wwe.com