Futbol

Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tuzos vs Rayos en el Estadio Hidalgo | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 00:27 - 03 marzo 2026
Pachuca y Necaxa se enfrentan en un crucial partido de la Liga MX. Los Tuzos, quintos con 14 puntos, buscan acercarse a los líderes tras una derrota reciente que cortó su racha de tres victorias

El Pachuca recibirá al Necaxa en un interesante duelo correspondiente a la Liga MX, temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Miguel Hidalgo. Este enfrentamiento promete ser un duelo atractivo entre dos equipos con diferentes objetivos en el torneo mexicano.

El Estadio Hidalgo será la sede de este duelo | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Pachuca se encuentra actualmente en la quinta posición de la Liga MX con 14 puntos tras ocho partidos disputados, habiendo anotado 9 goles y recibido 6. Los Tuzos están en plena zona de clasificación a la liguilla y una victoria les permitiría acercarse a los primeros lugares del campeonato.

Por su parte, el Necaxa ocupa el decimosegundo puesto con 9 puntos en igual número de encuentros, con 10 goles a favor y 13 en contra. Los Rayos necesitan sumar de a tres para alejarse de la parte baja de la tabla y acercarse a los puestos de repechaje.

Pachuca viene de perder ante Mazatlán | Imago7

El Pachuca llega a este encuentro tras sufrir una derrota por 1-0 ante Mazatlán FC el 28 de febrero, cortando una racha positiva de tres victorias consecutivas: 2-1 contra Tigres (21/02/2026), 3-1 frente a Atlas (14/02/2026) y 2-0 ante FC Juárez (08/02/2026). Previamente habían empatado 0-0 con Querétaro FC (01/02/2026).

Por su parte, el Necaxa viene de dos derrotas consecutivas: 2-1 contra León (01/03/2026) y 0-3 frente a Toluca (22/02/2026), aunque antes había conseguido dos victorias importantes: 1-2 ante FC Juárez (15/02/2026) y 4-1 contra Atlético de San Luis (07/02/2026). Su racha negativa comenzó con una derrota 2-0 ante América (31/01/2026).

En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Pachuca ha dominado claramente al Necaxa con cuatro victorias y un empate. El encuentro más reciente se disputó el 4 de octubre de 2025, con victoria del Pachuca por 0-1 en casa del Necaxa. Anteriormente, los Tuzos vencieron 3-5 como visitantes el 12 de abril de 2025 y lograron una contundente victoria por 6-2 en casa el 3 de noviembre de 2024. El 6 de mayo de 2024, Pachuca también se impuso por 2-1 en su estadio. El único empate en este periodo se registró el 24 de febrero de 2024, cuando igualaron 1-1 en el campo del Necaxa.

Los Rayos también vienen de haber sido derrotados | Imago7

¿Dónde ver el juego de la Fecha 9?

  • Fecha: Martes 3 de marzo

  • Sede: Estadio Hidalgo

  • Horario: 7:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox +, Fox One

