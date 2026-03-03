Al estilo de La Volpe, Fernando Hierro presume la generación que impulsó en su etapa con Chivas

El exdirector deportivo de Chivas, Fernando Hierro, expresó su satisfacción por el desarrollo de los jóvenes formados en la institución y destacó el presente competitivo del equipo en la Liga MX.

Hierro resaltó especialmente la evolución de futbolistas como Armando González, Samir Inda y Hugo Camberos, quienes formaron parte de un proceso impulsado durante su gestión.

“Lo que realmente me alegra es ver que toda esa generación Armando González, Samir Inda, Hugo Camberos y otros chicos con quienes comenzamos a trabajar hace tres años, hoy está dando pasos firmes. Invertimos muchísimo tiempo, junto con mi cuerpo técnico, en su formación individual, en fortalecerlos, en hacer que soñaran y creyeran en sus condiciones.

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

Siempre hubo confianza en Chivas por los jóvenes

El español subrayó que siempre existió plena confianza en el talento surgido de Verde Valle, donde se enfocó gran parte del proyecto en reforzar las categorías inferiores.

“Siempre confiamos en que el jugador de Verde Valle estaba preparado. Gran parte de nuestro esfuerzo estuvo enfocado en las categorías inferiores, y ver que esos jóvenes van llegando poco a poco al primer equipo es una enorme satisfacción”,

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

¿Cómo es la relación de Fernando Hierro con Chivas?

En cuanto a su relación con el club, Hierro aseguró que mantiene un vínculo cordial y respetuoso, incluida la Familia Vergara. Destacó el cariño que guarda por la institución, donde vivió una etapa profesional que calificó como muy positiva.

“Abro mi aplicación para ver como ha quedado Chivas con mucho cariño y respeto. Mi relación con la familia Vergara es excelente; los lazos siguen siendo muy buenos. Llevo tres días aquí, reencontrándome con amigos y compartiendo momentos con ellos. Al final, es un lugar donde estuve un año y medio y fui muy feliz. Mi relación con el club es fantástica y, en ese sentido, no existe ningún problema. Es cierto que cuando hay cambios, cada persona puede tener una visión distinta. Esa es la realidad y también parte de la riqueza del fútbol: diferentes ideas, distintos procesos”, agregó.

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

Sobre el presente deportivo, comentó que el equipo compite a buen nivel y expresó su satisfacción por el momento que atraviesa el Guadalajara.