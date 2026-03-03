¿Estadio Banorte al nivel del Allianz Arena? La remodelación del estadio rumbo al Mundial 2026

A 100 días del Mundial y tan sólo 26 de la reinauguración, el Estadio Banorte trabaja a marchas forzadas para poder estar listo para recibir tanto el partido entre Mexico vs Portugal, así como el primer partido de la Copa del Mundo de este verano. Más allá del trabajo realizado, fueron algunas de las decisiones decorativas las cuales se han llevado los reflectores en los últimos días.

En días recientes, una serie de fotografías difundidas en redes sociales mostró parte del progreso en la parte superior del inmueble, lo que provocó múltiples reacciones entre aficionados y usuarios digitales.

Continúan con la renovación del Estadio Azteca | MEXSPORT

Las imágenes exhibieron un copete de color rojo en la cima del 'Coloso de Santa Úrsula', elemento que forma parte de la nueva cubierta del recinto. La difusión de estas fotografías abrió el debate sobre el diseño y los cambios estructurales que se están implementando en uno de los estadios más emblemáticos del futbol internacional.

Sin embargo, más allá de la discusión en plataformas digitales, la intervención forma parte de un proyecto de modernización que contempla estándares utilizados en algunos de los recintos más avanzados del mundo.

TRABAJOS de REMODELACIÓN en el ESTADIO AZTECA; Nuevo techo

ETFE, el material que transforma estadios de clase mundial

Uno de los aspectos centrales de la remodelación del Estadio Banorte es la incorporación del ETFE (Etileno-Tetrafluoroetileno), un polímero plástico de alto rendimiento que en los últimos años ha ganado presencia en la arquitectura contemporánea. Este material combina ligereza, resistencia estructural y alta transparencia, permitiendo el paso de hasta 95 por ciento de la luz natural, con un peso considerablemente menor al del vidrio tradicional, según reportes.

El ETFE se ha convertido en una solución recurrente en cubiertas y fachadas de gran escala, especialmente en recintos deportivos. Su estructura puede instalarse en paneles inflables o tensados que, además de ofrecer protección contra las inclemencias del tiempo, permiten crear efectos visuales mediante iluminación integrada.

Uno de los ejemplos más conocidos es el Allianz Arena de Múnich, en Alemania. Su fachada está compuesta por paneles inflables de ETFE que pueden iluminarse en distintos colores, característica que le ha dado identidad visual al inmueble desde su inauguración.

En Inglaterra, el Tottenham Hotspur Stadium también incorporó este material en su cubierta, aprovechando su ligereza y resistencia para optimizar la estructura del recinto. Fuera del futbol, el Centro Acuático Nacional de Beijing, conocido como el “Water Cube”, utilizó ETFE para crear su distintiva fachada translúcida con apariencia de burbujas.

El Allianz Arena utiliza la tecnología EFTE | AFP

La modernización del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

En México, el Estadio Banorte avanza en un proceso de actualización que contempla la incorporación de ETFE en su nueva cubierta con miras a la Copa del Mundo 2026. La renovación busca modernizar la imagen del inmueble y adaptar su infraestructura a los requerimientos de un torneo internacional de esta magnitud.

La utilización de este material permitirá contar con una estructura más ligera y eficiente, además de favorecer la entrada de luz natural al interior del estadio. Este tipo de solución arquitectónica ya tiene antecedentes en el país, como el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, cuya fachada también emplea ETFE como parte de su diseño.

Con estas modificaciones, el Estadio Banorte se suma a la tendencia global de recintos deportivos que integran materiales innovadores para mejorar funcionalidad, eficiencia estructural y experiencia visual, en un contexto donde la arquitectura y el deporte convergen como parte del espectáculo internacional.