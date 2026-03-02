Jonathan Gómez confirma contacto con Andrés Lillini para vestir la camiseta de México

El camino a la Copa del Mundo 2026 avanza a pasos agigantados y la Selección Mexicana no para de buscar talento. Existe interés por parte de la Federación Mexicana de Futbol de llamar a Jonathan Gomez a vestir la camiseta tricolor.

El mexicano Jonathan Gómez antes de fichar con PAOK| IG: _jonathan.gomez

El joven futbolista que actualmente juega en el Albacete a préstamo de la Segunda División Española confirmó contacto con el director de selecciones menores Andrés Lillini con el fin de vestir la camiseta de México en competencias menores.

En una plática que concedió a Imagen Deportes, el jugador nacido en Texas mostró su respeto por ambas naciones (México y Estados Unidos) aunque afirma sentirse más mexicano ya que su familia lo es y siempre ha estado rodeado de esa misma cultura.

Si he tenido contacto con Andrés Lillini. Tengo un orgullo por los dos países (México y Estados Unidos), yo crecí en Estados Unidos, pero me siento muy mexicano, crecí en una casa mexicana, mis padres los dos son mexicanos, tengo familia. He representado a los dos países y tengo mucho respeto por los dos.

Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub20 de 2025 | MEXSPORT

El jugador del Albacete de 22 años está reformando su carrera en Europa y el acercamiento será clave para lograr un crecimiento en su carrera futbolística que se ha mantenido lineal. Logró eliminar al Real Madrid en Copa del Rey con los Albacetes y a pesar de ser eliminados ante Barcelona, ya sabe lo que es eliminar a un grande de Europa.

Pese a jugar actualmente a préstamo con Albacete, la carrera de Gómez ha sido interesante, ha pasado por clubes como Mirandés del cual brincó al PAOK de Grecia, Louisville City y Real Sociedad B.

Jonathan Gómez aguarda su futuro europeo

Jonathan Gómez con el Mirandés l AP