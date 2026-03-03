Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero

La violencia en Guerrero volvió a golpear al ámbito público tras el asesinato de Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud del municipio de Atlixtac, quien fue atacada a balazos junto con su asistente en Chilapa de Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando ambas se encontraban en la zona, donde sujetos armados abrieron fuego en su contra. Tras el ataque, se movilizaron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, pero las víctimas perdieron la vida a consecuencia de las heridas.

Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, fue asesinada a balazos en Chilapa, Guerrero./ Nmas

El crimen ha generado consternación en la región de la Montaña, donde la funcionaria desempeñaba labores dentro de la administración municipal. Autoridades locales y estatales confirmaron el doble homicidio y señalaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Jessica Macedonio Saldaña?

Jessica Macedonio Saldaña se desempeñaba como titular de la Secretaría de Salud de Atlixtac, cargo desde el cual coordinaba acciones en materia de atención médica y programas sanitarios en el municipio.

Su labor formaba parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer los servicios de salud en una zona históricamente afectada por carencias y problemáticas sociales. Su asesinato ha provocado reacciones de indignación entre habitantes y funcionarios locales.

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento no se han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso.

El doble homicidio se suma a una serie de agresiones contra servidores públicos en distintas regiones del país, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre la protección de funcionarios municipales.

La funcionaria municipal viajaba con su asistente cuando fueron atacadas por sujetos armados./ RS