Futbol

Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”

Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Ricardo Olivares 19:37 - 02 marzo 2026
El presidente de Rayados habló tras la destitución del entrenador español

Después de cesar a Domènec Torrent, el presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio “Tato” Noriega, habló sobre la salida del entrenador español, mencionando que están en deuda con la afición.

“Establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente. Este club con el plantel que tenemos debe ocupar puestos en lo alto de la tabla y que hoy claramente no estamos.

"Además debe acompañar esto con resultados y rendimiento acorde a lo que buscamos, proyectando así nuestras convicciones y lo que debemos ser. Somos todos culpables, directiva, por eso estamos dando la cara, cuerpo técnico y jugadores y los números muestran que hasta ahora nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos.”

Noriega presente en la conferencia | IMAGO7

Además, agradeció a Torrent por el Mundial de Clubes que realizó con el club.

“Estamos agradecidos por el gran Mundial de Clubes que juntos vivimos y que nunca vamos a olvidar como institución y que nos hizo crecer a nivel mundial. Así como por su entrega, profesionalismo y valores humanos.”

Domènec Torrent dejó de ser entrenador de Rayados | IMAGO7

Así como también, confirmo el cuerpo técnico, donde estará también, Walter Erviti.

“Estoy aquí para anunciar a nuestro cuerpo técnico, que por lo pronto estará encargado de llevarnos hacia el destino mencionado. Un CT encabezado por Nicolás Sánchez, alguien que tiene ya en el club como auxiliar institucional alrededor de 2 años y que por lo tanto conoce perfectamente a nuestro plantel, que conoce la exigencias a las que está expuesto nuestro club y con la personalidad y capacidad y experiencia para llevarnos hacia donde se ha mencionado.”

Nicolás Sánchez será el entrenador interino | IMAGO7

“Estará acompañado y agradecemos a Torrent por Vicente Espadas, el PF quien ha accedido quedarse y ha tenido el permiso de Domèc. Además tendrá tres auxiliares con características que embonan en esta necesidad, me refiero a Walter Erviti, referente de este club que siendo un DT de primera línea accedió a venir en ayuda de la institución a la que quiere mucho para salir adelante. También Severo Meza, quien regresar a casa después de un periodo fuera de ella.”

José Antonio 'Tato' Noriega en la presentación de Martial
