Futbol

Actor de la serie de futbol, Ted Lasso, busca cumplir su sueño de ser jugador profesional

Imagen de la cuarta temporada de Ted Lasso /Apple TV
Jorge Armando Hernández 19:27 - 02 marzo 2026
El actor que le dio vida al jugador del AFC Richmond Dani Rojas, ahora jugará en un equipo profesional de futbol.

Cristo Fernández, actor mexicano de 35 años de edad, famoso por la serie Ted Lasso donde interpretó a Dani Rojas ahora juega y entrena profesionalmente en El Paso Locomotive FC, equipo que pertenece a la Segunda División de Estados Unidos.

Cristo Fernández en la presentación de la FIFA l AP

De la pantalla a la vida real, Fernández no solamente fue invitado a presenciar los entrenamientos del equipo sino que ahora es jugador del plantel y ya tuvo su debut oficial con el conjunto de El Paso.

Cristo disputó 30 minutos de un partido de pretemporada ante New Mexico United. De acuerdo con reportes, el club va a evaluar si le ofrece al actor un contrato profesional de manera definitiva.

Imagen de la serie Ted Lasso/Apple TV

¿Cristó Fernández ya había jugado futbol antes?
Ted Lasso, serie de Apple TV l APPLE TV

Durante su adolescencia viviendo en Guadalajara, Fernández perteneció a las Fuerzas Básicas de Club Estudiantes Tecos. Un futuro mediocampista que vio sueño desvanecerse tras graves lesiones en la rodilla que lo obligaron a abandonar las canchas.

20 años después de superar esa lesión y de interpretar a un futbolista en una serie, está a un paso de cumplir su sueño de ser futbolista profesional lo que nos demuestra que nunca es tarde para volver a empezar.

