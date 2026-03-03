Actor de la serie de futbol, Ted Lasso, busca cumplir su sueño de ser jugador profesional

Cristo Fernández, actor mexicano de 35 años de edad, famoso por la serie Ted Lasso donde interpretó a Dani Rojas ahora juega y entrena profesionalmente en El Paso Locomotive FC, equipo que pertenece a la Segunda División de Estados Unidos.

Cristo Fernández en la presentación de la FIFA l AP

De la pantalla a la vida real, Fernández no solamente fue invitado a presenciar los entrenamientos del equipo sino que ahora es jugador del plantel y ya tuvo su debut oficial con el conjunto de El Paso.

Cristo disputó 30 minutos de un partido de pretemporada ante New Mexico United. De acuerdo con reportes, el club va a evaluar si le ofrece al actor un contrato profesional de manera definitiva.

Imagen de la serie Ted Lasso/Apple TV

¿Cristó Fernández ya había jugado futbol antes?

Ted Lasso, serie de Apple TV l APPLE TV

Durante su adolescencia viviendo en Guadalajara, Fernández perteneció a las Fuerzas Básicas de Club Estudiantes Tecos. Un futuro mediocampista que vio sueño desvanecerse tras graves lesiones en la rodilla que lo obligaron a abandonar las canchas.