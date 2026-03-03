Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Toluca Jornada 9 Clausura 2026?

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Toluca Jornada 9 Clausura 2026? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:25 - 02 marzo 2026
Los dos equipos buscarán mantener su invicto a costa del otro

El Club Universidad Nacional recibirá a Toluca en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El partido está programado para el 3 de marzo de 2026 con inicio a las 21:10 horas. El escenario de este importante duelo será el Estadio Olímpico Universitario, donde los Pumas buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos valiosos.

Toluca llega a este encuentro ocupando el segundo lugar de la tabla con 18 puntos tras ocho jornadas disputadas, mostrando una solidez defensiva impresionante con apenas dos goles recibidos y 11 anotados. Por su parte, los Pumas se ubican en la cuarta posición con 16 puntos en el mismo número de partidos, presentando un ataque más productivo con 15 goles a favor, aunque su defensa ha sido más vulnerable al recibir siete tantos. Este enfrentamiento podría permitir a los universitarios alcanzar a los Diablos Rojos en puntos si consiguen la victoria, mientras que los visitantes buscarán ampliar su ventaja y consolidarse en los primeros puestos del torneo.

Juninho dio el empate para Pumas ante Xolos | IMAGO7

Los Pumas llegan a este encuentro con un rendimiento sólido, sumando dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Recientemente igualaron 1:1 contra Tijuana (28.02.2026), antes habían derrotado a Monterrey por 2:0 (22.02.2026) y conseguido una victoria a domicilio frente a Puebla por 3:2 (14.02.2026). También vencieron al San Diego por 1:0 (11.02.2026) en la Liga de Campeones de la CONCACAF y empataron 2:2 con Atlas (08.02.2026). Por su parte, Toluca atraviesa un momento excepcional con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Los Diablos Rojos derrotaron a CD Guadalajara 2:0 (28.02.2026), golearon a Necaxa 3:0 a domicilio (22.02.2026) y vencieron a Tijuana 1:0 (14.02.2026). Previamente habían empatado 1:1 con Cruz Azul (07.02.2026) y 0:0 frente a Puebla (31.01.2026). Ambos equipos ocupan posiciones de privilegio en la tabla, lo que añade mayor relevancia a este enfrentamiento.

El historial reciente entre Pumas y Toluca muestra un claro equilibrio, con cuatro empates y una victoria para los Diablos Rojos en sus últimos cinco enfrentamientos. Su encuentro más reciente terminó igualado 1:1 el 17 de agosto de 2025 en el estadio de Toluca. Anteriormente, el 30 de enero de 2025, también empataron 1:1 en el Olímpico Universitario. El 6 de octubre de 2024 volvieron a igualar 1:1 en territorio de los escarlatas. La única victoria en estos cinco duelos fue para Toluca, que se impuso contundentemente por 3:0 el 18 de marzo de 2024. El 19 de agosto de 2023 registraron otro empate 1:1 en casa de los universitarios. Esta tendencia de igualdad sugiere un partido reñido para el próximo enfrentamiento.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

Adalberto Carrasquilla se ha consolidado como la figura determinante para el Club Universidad Nacional en esta temporada. El mediocampista panameño ha sido fundamental en la creación de juego de los Pumas, destacándose por su capacidad para recuperar balones y distribuir con precisión. Su visión de juego y habilidad para conectar la defensa con el ataque ha contribuido significativamente a que el equipo universitario sea uno de los más goleadores del torneo con 15 tantos. Por el lado de Toluca, Paulinho se ha convertido en el referente ofensivo del equipo. El delantero lusitano ha sido clave en el esquema táctico de los Diablos Rojos, aportando no solo con goles sino también con asistencias. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su precisión en los tiros libres lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa. La solidez defensiva de Toluca, que solo ha recibido dos goles en ocho partidos, también se debe en parte a su trabajo de presión y recuperación en zonas altas.

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs Toluca Jornada 9 Clausura 2026?

  • Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

  • Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT
