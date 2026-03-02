Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿El féretro de “El Mencho” era de oro? Así llegó al panteón de Zapopan en una caja dorada

El féretro dorado fue trasladado desde una funeraria en la calle Gigantes hasta el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan./ El Occidental
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:33 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presunto cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes fue trasladado en una caja color dorado hasta el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un féretro color dorado fue trasladado desde una funeraria ubicada en la calle Gigantes hacia el panteón Jardín Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con diversos reportes, el cuerpo que era transportado se presume correspondería a Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Coronas y arreglos florales fueron llevados al cementerio como parte del último adiós en el Recinto de la Paz./ x:@rfsonora

El cortejo fúnebre avanzó escoltado por elementos del Ejército Mexicano, así como por otras corporaciones de seguridad, que resguardaron tanto el trayecto como las inmediaciones del camposanto. La presencia de fuerzas federales generó expectativa entre vecinos y curiosos que se congregaron a la distancia para observar el movimiento.

Este día trascendió en distintos reportes que los restos de “El Mencho”, señalado como dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron colocados en un ataúd de acabado dorado —el cual algunas versiones describieron como recubierto en oro— para su traslado inicial a una agencia funeraria y posteriormente al cementerio en Zapopan, Jalisco, donde se realizaría la sepultura.

El féretro dorado fue trasladado desde una funeraria en la calle Gigantes hasta el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan./ El Occidental

Desde las primeras horas del traslado, se implementó un operativo especial en las calles aledañas al panteón Jardín Recinto de la Paz. Elementos armados vigilaron accesos y limitaron la circulación en algunos puntos estratégicos para evitar incidentes.

El panteón Jardín Recinto de la Paz es considerado uno de los cementerios privados más conocidos en la zona metropolitana de Guadalajara. En ese lugar también han sido sepultados familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero, además de personajes relevantes del ámbito empresarial y social de la región.

En el lugar también fue captada presuntamente Laisha Michelle, señalada como hija de “El Mencho”, quien arribó al cementerio junto a su esposo en una camioneta tipo Jeep. Su presencia no pasó desapercibida, ya que en años anteriores fue relacionada sentimentalmente con Christian Ochoa, alias “El Guacho”, considerado colaborador cercano del exdirigente del CJNG y sentenciado en Estados Unidos a más de 11 años de prisión.

Con el ingreso del féretro dorado al panteón Jardín Recinto de la Paz, el recorrido concluyó en medio de un ambiente de expectativa y hermetismo. La presencia de familiares y allegados marcó un momento de alta carga simbólica, mientras continúa la atención pública en torno a una eventual confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo y los detalles que rodean este episodio.

Laisha Michelle, identificada como hija de “El Mencho”, arribó al lugar junto a su esposo en una camioneta tipo Jeep./ X@KtzalSiegfried
Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026