Calendario de Pensiones del Bienestar marzo 2026: fechas y montos de pago
Atención beneficiario. Se publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre marzo-abril, el cual comenzará a dispersarse a partir de este lunes 2 de marzo, siguiendo un orden escalonado conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario.
¿A quiénes aplica el calendario?
El calendario aplicará para las siguientes pensiones:
Adultos Mayores
Mujeres Bienestar
Personas con Discapacidad
Apoyo para Madres Trabajadoras
En total, se beneficiará a 18.8 millones de personas en todo el país, con una inversión de 104,695.5 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal.
Según Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos iniciará este 2 de marzo y concluirá el 26 de marzo.
Calendario de pagos marzo 2026
A – Lunes 2 de marzo
B – Martes 3 de marzo
C – Miércoles 4 y jueves 5 de marzo
D, E, F – Viernes 6 de marzo
G – Lunes 9 y martes 10 de marzo
H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo
L – Jueves 12 de marzo
M – Viernes 13 y martes 17 de marzo
N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo
P, Q – Jueves 19 de marzo
R – Viernes 20 y lunes 23 de marzo
S – Martes 24 de marzo
T, U, V – Miércoles 25 de marzo
W, X, Y, Z – Jueves 26 de marzo
¿Cuánto recibirán en marzo?
Tras el aumento aplicado desde el primer bimestre (enero-febrero), los montos a recibir en marzo son:
Adultos mayores: 6,400 pesos
Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
Personas con discapacidad: 3,300 pesos
Apoyo para madres trabajadoras: 1,650 pesos
¿Cómo cobrar la Pensión del Bienestar?
Los beneficiarios pueden retirar su pago bimestral de dos maneras:
En cajeros automáticos del Banco del Bienestar, utilizando su tarjeta.
En ventanillas del Banco del Bienestar, presentando identificación oficial y tarjeta bancaria.
En esta segunda opción es requisito obligatorio que el titular acuda personalmente a realizar el trámite.
