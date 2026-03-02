Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Calendario de Pensiones del Bienestar marzo 2026: fechas y montos de pago

Ya hay fechas de pago para la pensión del Bienestar para adultos mayores/Secretaría del Bienestar
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:50 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este mes se deposita el apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril, que es el segundo del año

Atención beneficiario. Se publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre marzo-abril, el cual comenzará a dispersarse a partir de este lunes 2 de marzo, siguiendo un orden escalonado conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Se dio a conocer el calendario oficial de los pagos de las Pensiones del Bienestar para marzo-abril/Secretaría del Bienestar

¿A quiénes aplica el calendario?

El calendario aplicará para las siguientes pensiones:

  • Adultos Mayores

  • Mujeres Bienestar

  • Personas con Discapacidad

  • Apoyo para Madres Trabajadoras

En total, se beneficiará a 18.8 millones de personas en todo el país, con una inversión de 104,695.5 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal.


Según Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos iniciará este 2 de marzo y concluirá el 26 de marzo.

El calendario aplica para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras/Secretaría del Bienestar

Calendario de pagos marzo 2026

  • A – Lunes 2 de marzo

  • B – Martes 3 de marzo

  • C – Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

  • D, E, F – Viernes 6 de marzo

  • G – Lunes 9 y martes 10 de marzo

  • H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

  • L – Jueves 12 de marzo

  • M – Viernes 13 y martes 17 de marzo

  • N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo

  • P, Q – Jueves 19 de marzo

  • R – Viernes 20 y lunes 23 de marzo

  • S – Martes 24 de marzo

  • T, U, V – Miércoles 25 de marzo

  • W, X, Y, Z – Jueves 26 de marzo

¿Cuánto recibirán en marzo?

Tras el aumento aplicado desde el primer bimestre (enero-febrero), los montos a recibir en marzo son:

  • Adultos mayores: 6,400 pesos

  • Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

  • Personas con discapacidad: 3,300 pesos

  • Apoyo para madres trabajadoras: 1,650 pesos

El apoyo de estos programas sociales se puede cobrar en cualquier sucursal del Banco del Bienestar/Secretaría del Bienestar

¿Cómo cobrar la Pensión del Bienestar?

Los beneficiarios pueden retirar su pago bimestral de dos maneras:

  1. En cajeros automáticos del Banco del Bienestar, utilizando su tarjeta.

  2. En ventanillas del Banco del Bienestar, presentando identificación oficial y tarjeta bancaria.

En esta segunda opción es requisito obligatorio que el titular acuda personalmente a realizar el trámite.

Últimos videos
Lo Último
16:47 Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River
16:38 VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral
16:23 Houston Texans adquieren al corredor David Montgomery vía canje
16:05 ¿Empieza la crisis? Real Madrid cae en casa ante Getafe y se aleja nuevamente de Barcelona
15:57 ¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales
15:53 ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
15:42 F1 2026: Charles Leclerc y otros pilotos que están obligados a volverse candidatos al título
15:34 Marca roja en el cuello de Trump genera dudas sobre su salud y desata especulaciones en redes
15:25 Selección Mexicana Femenil golea a Santa Lucía y se pone en la cima de su grupo rumbo al Mundial 2027
14:58 Barras del futbol mexicano se unen para enfrentar a la FMF y volver a estadios en son de Paz
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River
Futbol
02/03/2026
Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River
VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral
Contra
02/03/2026
VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral
David Montgomery dejará a los Lions para jugar en Houston | AP
NFL
02/03/2026
Houston Texans adquieren al corredor David Montgomery vía canje
Martín Satriano celebra su gol ante Real Madrid en LaLiga | AP
Futbol
02/03/2026
¿Empieza la crisis? Real Madrid cae en casa ante Getafe y se aleja nuevamente de Barcelona
¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales
Contra
02/03/2026
¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales
¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Futbol
02/03/2026
¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país