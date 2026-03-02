Calendario de Pensiones del Bienestar marzo 2026: fechas y montos de pago

Atención beneficiario. Se publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre marzo-abril , el cual comenzará a dispersarse a partir de este lunes 2 de marzo , siguiendo un orden escalonado conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Se dio a conocer el calendario oficial de los pagos de las Pensiones del Bienestar para marzo-abril/Secretaría del Bienestar

¿A quiénes aplica el calendario?

En total, se beneficiará a 18.8 millones de personas en todo el país, con una inversión de 104,695.5 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal.



Según Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos iniciará este 2 de marzo y concluirá el 26 de marzo.