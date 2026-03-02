Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux celebran su boda civil en Mónaco

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante la celebración de su boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante la celebración de su boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:34 - 02 marzo 2026
El piloto de Fórmula 1 y la influencer contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en el Principado

Casi cuatro meses después del anuncio de su compromiso, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux finalmente celebraron su boda civil, una semana antes del inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Ferrari y la influencer contrajeron matrimonio en una ceremonia civil íntima, celebrada en Mónaco.

Fue a principios de noviembre que la pareja dio a conocer que estaba comprometida y finalmente la celebración se llevó a cabo el pasado sábado 28 de febrero en las calles del principado. Leclerc y Alexandra recorrieron la ciudad en un Ferrari descapotable, una escena que dejó aires de un época antigua.

Leclerc, Alexandra y su perro Leo en la boda | X: @Charles_Leclerc
Leclerc, Alexandra y su perro Leo en la boda | X: @Charles_Leclerc

Una boda en secretismo

Al difundirse las primeras imágenes de la pareja, la sorpresa fue inmediata. Leclerc apenas una semana antes participó en los test de pretemporada de Bahréin y ya estaba preparándose para el inicio del Gran Premio de Australia, programado para el próximo domingo 8 de marzo, por lo que fue inesperado que eligiera esta fecha para celebrar su boda.

Además, hasta antes de que circularan las primeras imágenes, el festejo se mantuvo en secreto, sin difundirse la fecha elegida a la prensa de espectáculos. Finalmente, este lunes 2 de marzo, tanto Charles como Alexandra publicaron por sus redes sociales más fotografías y videos del evento.

"Un día que recordaremos por siempre. La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos", escribió Leclerc en su cuenta de X, en una referencia de que en 2027 habrá una celebración más grande, probablemente con algunos de los pilotos de F1 como invitados.

¿Cómo fue la boda de Leclerc y Alexandra?

Ella visitó un elegante vestido blanco de hombros descubiertos con detalles bordados. Este lunes, Alexandra difundió por sus redes sociales que el atuendo fue diseño de Paolo Sebastian, complementado con joyas de diamantes de la firma Graff.

Charles, Alexandra y su perro Leo en la celebración de la boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc
Charles, Alexandra y su perro Leo en la celebración de la boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc

En cuanto a su look de belleza, eligió por un moño pulido y un maquillaje en tonos tierra con delineador negro, que, según indicó en sus publicaciones, realizó ella misma. En cuanto a Leclerc, utilizó un traje de color beige sencillo para la celebración, en la cual también estuvo presente su perro Leo Leclerc.

"No puedo esperar a casarme contigo otra vez el año que viene", escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, en la cual ya cambió su nombre de a "Alexandra Leclerc". En las imágenes y videos difundidas se observa que la celebración se realizó en una linda residencia en Mónaco, pero no se ha confirmado cuál fue la sede.

Leo Leclerc en la boda de Charles y Alexandra | X: @Charles_Leclerc
Leo Leclerc en la boda de Charles y Alexandra | X: @Charles_Leclerc

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

