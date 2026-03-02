Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA

Faitelson criticó con todo las nuevas ideas de Infantino | MexSport, AP
Mauricio Díaz Valdivia 00:34 - 02 marzo 2026
Algunos usuarios en redes sociales han criticado la opinión del miembro de TUDN

Si hay alguien que tiene una gran cantidad de opiniones en redes sociales acerca de temas importantes en la actualidad, ese es David Faitelson, quien recientemente ha expresado que le gustaría ver a Álvaro Fidalgo como sustituto de Gilberto Mora en la Selección Mexicana.

Pero también, de manera aún más reciente, el analista opinó de uno de los temas que más controversia ha generado en el futbol mundial, como lo es el ataque de racismo en contra de Vinícius; Faitelson no dudó en 'atacar' a Gianni Infantino y las reglas que ha instaurado en los últimos días a partir del problema que surgió con Prestianni y el Benfica.

Prestianni ha recibido una sanción que no a tdos dejó contentos | AP

'Grandiosa' solución

Gianni Infantino expresó que, como una regla nueva, se podrá sancionar a los jugadores que se tapen la boca para decir algo a alguno de sus rivales o a alguno de los árbitros, esto con motivo de evitar una situación similar a la que se vivió con Vini Jr. y Luca Prestianni; sin embargo, a David Faitelson esto le pareció muy poco efectivo.

Gianni Infantino exige castigar a futbolistas que se cubren la boca con la camiseta. “Grandiosa” solución del presidente de FIFA para temas de racismo. El racismo es un asunto de educación. Algunos, tuvimos la fortuna de tener las bases solidas en casa. Otros, necesitan ayuda.
Infantino con Kirsty Coventry, encargada del Comité Olímpico Internacional | AP

Con el tuit publicado, los usuarios no han dudado en criticar la opinión de David, pues han recurrido a postear una vez más un video que se hizo viral en 2022 en el que el exmiembro de TV Azteca critica el trabajo de la conductora Inés Sainz junto al 'Doctor' García y José Ramón Fernández, diciéndole que porqué ahora se cree con la posibilidad de criticar a alguien.

Nuevas reglas por el caso Vini-Prestianni

La FIFA anunció modificaciones contundentes en sus estatutos disciplinarios tras la polémica surgida en el partido de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica, donde jugadores merengues acusaron a Gianluca Prestianni de haber llamado “mono” a Vinícius Jr. Aunque el caso aún no cuenta con una resolución definitiva por falta de pruebas concluyentes, el organismo rector del futbol mundial decidió reforzar su postura contra cualquier acto de racismo.

Entre las nuevas disposiciones, el racismo pasa a ser considerado una infracción específica con sanciones más severas, que pueden llegar incluso a la pérdida del partido para el equipo involucrado. Además, se fortalecerá el protocolo que permite pausar, suspender o abandonar encuentros ante incidentes discriminatorios, y se implementará un gesto universal para denunciar actos racistas dentro del terreno de juego.

Vini durante la bronca que hubo en el partido ante Benfica | AP

Como parte integral de estas medidas, la FIFA también creó un Panel Antirracismo conformado por exfutbolistas de distintos continentes, cuya función será monitorear y asesorar el cumplimiento de las nuevas reglas. Paralelamente, el organismo buscará impulsar iniciativas para que el racismo sea tipificado como delito penal en más países y promover programas educativos que ayuden a erradicar la discriminación desde edades tempranas.

