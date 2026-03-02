Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador

Dominiq Ponder falleció a los 23 años | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:30 - 01 marzo 2026
Fue el mismo 'Prime Time' quien dio a conocer la partida de Dominiq Ponder

Luto en el deporte estadounidense universitario. Dominiq Ponder, quarterback de Colorado Buffaloes, falleció a los 23 años en un accidente automovilístico; así lo informó Deion Sanders, entrenador en jefe del equipo universitario. 

Dios, por favor, consuela a la familia Ponder, a sus amigos y seres queridos. ¡Dom era uno de mis favoritos! Era amado, respetado y un líder nato. Oremos por todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de estar en su presencia. Señor, estás recibiendo un buen consuelo", comentó 'Prime Time' en X.

Dominiq era jugador de tercer año y pasó las últimas dos temporadas con el programa de Colorado, tras una primera etapa con Bethune-Cookman Wildcats. Ponder participó en dos partidos en 2025 con los Buffaloes; en 2024 no jugó.

Demás reacciones tras la muerte de Dominiq Ponder

Además de la sentida despedida por parte de Deion, la Universidad de Colorado también informó y se despidió de Dominiq Ponder por medio de un comunicado. Los Buffaloes aclararon que la familia del mariscal de campo pidió respeto y comprensión ante el díficil momento. 

"Toda la familia de Atletismo de CU está devastada por el trágico fallecimiento de Dominiq Ponder ", dijo el Director de Atletismo, Fernando Lovo . "Él personificó los valores de pasión, entusiasmo, liderazgo, tenacidad e inteligencia, valores que sus compañeros y entrenadores veneraban por igual. Acompañamos con nuestro pesar a su familia y a todos sus compañeros en estos momentos difíciles".

Reacciones del fallecimiento de Ponder |@CUBuffsFootball

El hijo de Prime Time, mariscal de campo de los Cleveland Browns, Shedeur Sanders, también lamentó la muerte de Dominiq Ponder por medio de sus redes sociales. Ambos fueron compañeros en Colorado, antes del paso de Sanders a la NFL.

¿Cómo fue la última temporada de Dominiq Ponder?

Como se mencionó anteriormente, Dominiq Ponder solamente estuvo en dos partidos en la Temporada 2025, siendo el tercer mariscal de campo por detrás de Julian Lewis y Colton Allen. Ponder solamente lanzó un pase, que fue incompleto ante Arizona Wildcats.

Dominiq Ponder | @ponder_dominiq
Etiquetas relacionadas:
NFL
