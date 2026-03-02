Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión

Matías Almeyda en el Sánchez-ìzjuán l X:SevillaFC
Jorge Armando Hernández 00:20 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico del Real Betis Manuel Pellegrini fue contundente al defender a Matías Almeyda tras su suspensión

En una entrevista para DAZN previo al encuentro Derby Sevillano entre Betis y Sevilla de LaLiga. El técnico de los verdiblancos Manuel Pellegrini fue contundente ante la suspensión de Matías Almeyda.

Manuel Pellegrini se pronuncia contra el castigo a Almeyda| EFE

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, fue expulsado ante Alavés tras discutir con el árbitro y tras ser echado de la cancha tardar en irse a los vestidores.

Debido a esto, el técnico argentino recibió 7 partidos de suspensión donde entre los motivos fueron desconsideración al cuerpo arbitral, reclamos al central y no irse a vestidores inmediatamente.

Matías Almeyda observa el partido desde la tribuna | MEXSPORT

Ante eso y para comenzar a calentar motores previos al Derby Sevillano. El técnico de Betis Manuel Pellegrini aclaró que le parece una exageración los partidos de suspensión que recibió Almeyda.

¿Cómo terminó el Derby Sevillano?

El encuentro terminó con empate 2-2 y de lo más destacado del encuentro fue el primer gol con los verdiblancos de Álvaro Fidalgo.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Sevilla
Últimos videos
Lo Último
09:48 ¿Por qué Chivas no jugará la Doble Jornada, de media semana, ante León?
09:46 César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
09:09 Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
08:41 Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
08:32 49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
08:29 ¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026
08:21 Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”
08:06 Alberto El Patrón regresa, pero no con Nación Lucha Libre
07:55 Vuelve la F1: Gran Premio de Australia, horarios y dónde ver
07:45 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
Jugadores de Chivas festejan el gol de Ángel Sepúlveda ante Cruz Azul | IMAGO 7
Futbol
02/03/2026
¿Por qué Chivas no jugará la Doble Jornada, de media semana, ante León?
César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
Futbol
02/03/2026
César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
Futbol
02/03/2026
Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Contra
02/03/2026
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Otros Deportes
02/03/2026
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Fernando Alonso con Aston Martin durante la pretemporada de la Fórmula 1 en 2026 | AP
Fórmula 1
02/03/2026
¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026