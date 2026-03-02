Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
En una entrevista para DAZN previo al encuentro Derby Sevillano entre Betis y Sevilla de LaLiga. El técnico de los verdiblancos Manuel Pellegrini fue contundente ante la suspensión de Matías Almeyda.
Matías Almeyda, técnico del Sevilla, fue expulsado ante Alavés tras discutir con el árbitro y tras ser echado de la cancha tardar en irse a los vestidores.
"No lo digo solamente por Almeyda, pero tener 7 partidos de sanción por una discusión con el árbitro me parece una barbaridad" 🗣️— DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2026
El mensaje de Pellegrini a Matías Almeyda 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/q5vsX0Ok2n
Debido a esto, el técnico argentino recibió 7 partidos de suspensión donde entre los motivos fueron desconsideración al cuerpo arbitral, reclamos al central y no irse a vestidores inmediatamente.
Ante eso y para comenzar a calentar motores previos al Derby Sevillano. El técnico de Betis Manuel Pellegrini aclaró que le parece una exageración los partidos de suspensión que recibió Almeyda.
¿Cómo terminó el Derby Sevillano?
El encuentro terminó con empate 2-2 y de lo más destacado del encuentro fue el primer gol con los verdiblancos de Álvaro Fidalgo.