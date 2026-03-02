"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión

En una entrevista para DAZN previo al encuentro Derby Sevillano entre Betis y Sevilla de LaLiga. El técnico de los verdiblancos Manuel Pellegrini fue contundente ante la suspensión de Matías Almeyda.

Manuel Pellegrini se pronuncia contra el castigo a Almeyda| EFE

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, fue expulsado ante Alavés tras discutir con el árbitro y tras ser echado de la cancha tardar en irse a los vestidores.

"No lo digo solamente por Almeyda, pero tener 7 partidos de sanción por una discusión con el árbitro me parece una barbaridad" 🗣️



El mensaje de Pellegrini a Matías Almeyda 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/q5vsX0Ok2n — DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2026

Debido a esto, el técnico argentino recibió 7 partidos de suspensión donde entre los motivos fueron desconsideración al cuerpo arbitral, reclamos al central y no irse a vestidores inmediatamente.

Matías Almeyda observa el partido desde la tribuna | MEXSPORT

Ante eso y para comenzar a calentar motores previos al Derby Sevillano. El técnico de Betis Manuel Pellegrini aclaró que le parece una exageración los partidos de suspensión que recibió Almeyda.

¿Cómo terminó el Derby Sevillano?