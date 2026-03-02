Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés

El derbi entre Rangers y Celtic culminó con un empate agónico y un altercado en el que el defensa mexicano Julián Araujo fue uno de los principales protagonistas, realizando un gesto controvertido que encendió los ánimos.

El Old Firm Stadium fue testigo de un encuentro vibrante correspondiente a la liga escocesa. El equipo local, Rangers, tomó una ventaja temprana gracias a un espectacular gol de chilena de Youssef Chermiti, quien más tarde ampliaría la diferencia y pondría al Celtic contra las cuerdas antes del descanso.

Celtic vs Rangers | AP

Segunda mitad de alarido

Sin embargo, el equipo de Julián Araujo mostró una cara completamente distinta en la segunda mitad. La reacción comenzó al minuto 56, cuando Kieran Tierney logró el descuento y metió a su equipo de nuevo en el partido. La tensión fue en aumento en la recta final, con roces y encontronazos constantes entre los jugadores de ambos bandos.

En el tiempo de añadido, una intervención del VAR concedió un penalti a los visitantes. Reo Hatate fue el encargado de ejecutarlo, convirtiendo el gol que selló el definitivo 2-2 en el marcador.

Julián Araujo en el empate | AP

Araujo, protagonista del altercado final

Con el pitido final, la tensión acumulada estalló. Julián Araujo se vio envuelto en una serie de empujones y reclamos con los jugadores del Rangers. En medio de la discusión, el lateral mexicano realizó un gesto provocador al tomarse la entrepierna, lo que exacerbó aún más la situación. El altercado fue finalmente controlado, pero la hostilidad quedó patente sobre el césped.

Este resultado llega en un momento delicado para el Celtic, que recientemente fue eliminado de la Europa League. Su próximo compromiso liguero será contra el Aberdeen, un duelo clave para no perder terreno en la carrera por el título. Además, pronto se verán las caras nuevamente con el Rangers en los cuartos de final de la Copa de Escocia.

Con este empate, el Celtic alcanza los 55 puntos, situándose a solo dos unidades del Rangers. El liderato de la liga escocesa lo ostenta el Hearts con 63 puntos, que sueña con romper una hegemonía de 40 años dominada por los dos gigantes de Glasgow.