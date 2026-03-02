Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Vandalismo tras el Derby Sevillano en la casa de Pellegrini

Manuel Pellegrini | @giraltpablo
Jorge Armando Hernández 23:15 - 01 marzo 2026
La violencia suscitada en el partido Real Betis vs Sevilla no cedió al reportarse pintadas en la pared de la casa de Pellegrini

De acuerdo con el medio español 'El Chiringuito' tras el partido del Real Betis vs Sevilla en el Derby Sevillano se reportaron pintas en la casa del técnico verdiblanco Pellegrini.

El Derby Sevillano

El partido terminó en empate 2-2, pero hubo una situación que dio más de que hablar que lo sucedido en el encuentro.

Se suscitaron hechos violentos afuera del Estadio Benito Villamarín entre los mismos aficionados del Real Betis. Un aficionado incluso sacó lo que parecía un cuchillo y comenzó a amedrentar a la gente.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis | EFE

El programa español 'El Chiringuito' salió la noticia donde se reportaron pintas y vandalismo en la casa de Manuel Pellegrini, el entrenador de Real Betis.

¿Qué suscitó los hechos violentos?

De acuerdo con reportes, la bronca en el estadio comenzó debido a una confrontación entre Anthony y la grada del Betis, quienes se hicieron de palabras y luego se pelearon entre ellos.

