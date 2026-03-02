Verificación de edad requerida
Vandalismo tras el Derby Sevillano en la casa de Pellegrini
De acuerdo con el medio español 'El Chiringuito' tras el partido del Real Betis vs Sevilla en el Derby Sevillano se reportaron pintas en la casa del técnico verdiblanco Pellegrini.
El partido terminó en empate 2-2, pero hubo una situación que dio más de que hablar que lo sucedido en el encuentro.
😯 El 'CUCHO' explica el ENGANCHÓN ANTONY-GRADA:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2026
🗣️ "Se enfadó en la forma que le reclamó un aficionado".
📺 #ChiringuitoGranDerbi 📺 pic.twitter.com/V8SQhXxWZJ
Se suscitaron hechos violentos afuera del Estadio Benito Villamarín entre los mismos aficionados del Real Betis. Un aficionado incluso sacó lo que parecía un cuchillo y comenzó a amedrentar a la gente.
El programa español 'El Chiringuito' salió la noticia donde se reportaron pintas y vandalismo en la casa de Manuel Pellegrini, el entrenador de Real Betis.
¿Qué suscitó los hechos violentos?
De acuerdo con reportes, la bronca en el estadio comenzó debido a una confrontación entre Anthony y la grada del Betis, quienes se hicieron de palabras y luego se pelearon entre ellos.