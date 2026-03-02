Vandalismo tras el Derby Sevillano en la casa de Pellegrini

De acuerdo con el medio español 'El Chiringuito' tras el partido del Real Betis vs Sevilla en el Derby Sevillano se reportaron pintas en la casa del técnico verdiblanco Pellegrini.

El Derby Sevillano

El partido terminó en empate 2-2, pero hubo una situación que dio más de que hablar que lo sucedido en el encuentro.

😯 El 'CUCHO' explica el ENGANCHÓN ANTONY-GRADA:



🗣️ "Se enfadó en la forma que le reclamó un aficionado".



📺 #ChiringuitoGranDerbi 📺 pic.twitter.com/V8SQhXxWZJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2026

Se suscitaron hechos violentos afuera del Estadio Benito Villamarín entre los mismos aficionados del Real Betis. Un aficionado incluso sacó lo que parecía un cuchillo y comenzó a amedrentar a la gente.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis | EFE

El programa español 'El Chiringuito' salió la noticia donde se reportaron pintas y vandalismo en la casa de Manuel Pellegrini, el entrenador de Real Betis.

¿Qué suscitó los hechos violentos?