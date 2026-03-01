¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana

España nos robó el oro, nosotros nos robamos a Álvaro Fidalgo. El jugador del Real Betis, nacionalizado mexicano, brindó una actuación soberbia en el duelo ante Sevilla, partido en el que anotó su primer gol en LaLiga y levantó la mano para una futura convocatoria con la Selección Mexicana.

En su quinto partido con el conjunto verdiblanco, 'El Maguito' acaparó los reflectores y se comenzó a ganar de a poco el corazón de los aficionados béticos, quienes le dieron una ovación tras el Derbi Sevillano en La Cartuja. Sin embargo, no es la primera gran actuación del exjugador del América en territorio ibérico, pues en sus anteriores participaciones dio esbozos de su calidad.

Álvaro Fidalgo y su primer gol en LaLiga | AFP

¿Cómo ha sido la participación de Álvaro Fidalgo con el Real Betis?

El primer partido de Álvaro Fidalgo con el uniforme del Real Betis fue en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que para la mala fortuna del oriundo de Oviedo terminó en una derrota 4-0. Aquel partido ha sido el único que el mexicano entró de cambio, pero no por eso dio una actuación mediocre.

En toda la segunda mitad que jugó, Fidalgo se animó a rematar, aunque su disparo se fue desviado. Sin embargo, su fuerte siempre ha sido dar pases, razón por la que este departamento estuvo plagado de estadísticas impresionantes, pues Álvaro completó 24 de 26 pases, mostrando a todo Sevilla su increíble visión de campo.

Álvaro Fidalgo ante Rayo Vallecano en LaLiga | AFP

Ya en su primer juego en LaLiga, que fue ante los Colchoneros, Fidalgo fue titular y volvió a mostrar su exquisita visión dentro del campo, con un total de 35 de 37 pases. Sin embargo, no todo se trata de esa gran forma de entregar el balón, sino de lo que puede llegar a generar con la bola en portería contraria.

Pese a que las asistencias todavía no han llegado a la cuenta personal de Fidalgo, en su tercer partido, ante Mallorca dio dos pases clave, en una de sus mejores actuaciones hasta el momento. Por otro lado, en el empate ante el Rayo Vallecano, El Maguito brindó su mejor día en cuanto a precisión, pues solamente falló un pase en todo el partido ante los de Vallecas.

Álvaro Fidalgo y su primer gol en LaLiga | AFP

La consagración ante Sevilla y su papel en México

El partido ante Sevilla fue la consagración absoluta para el mexicano, pues el nivel que mostró fue casi similar al que brindó en sus mejores años con el cuadro azulcrema. Pese a que los goles no son su fuerte, Fidalgo una vez más demostró que está preparado para cualquier reto, como lo es la Selección Mexicana.