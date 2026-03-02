Agenda deportiva del lunes 2 de marzo 2026

Comenzando el primer lunes de marzo con mucha acción en la agenda deportiva. En una jornada de puro futbol internacional, La Liga, Serie A, Primeria Liga y el Football League Championship serán las protagonistas.

La jornada de lunes se abre con el duelo entre Real Madrid vs Getafe. El conjunto merengue no contará con su central Raúl Asencio debido a que tuvo un choque contra Eduardo Camavinga en el partido de Vuelta de Playoff de UEFA Champions League.

El Real Madrid debe sacar la victoria si o si para mantenerse a un partido de diferencia del Barcelona, quienes tras ganar ante Villarreal, seguirán líderes de LaLiga. En caso de no sacar los tres puntos podría caer a tres o hasta cuatro puntos por detrás de los culés.

En la Serie A el conjunto de Pisa chocará contra Bologna desde el Estadio Arena Garibaldi, un duelo interesante de cara a cerrar la temporada 2025-26. También en el campeonato italiano se enfrentarán en la misma jornada Udinese vs Fiorentina, un duelo de mucha atención

La Primeira Liga de Portugal también tendrá acción mañana lunes, Benfica enfrenta a Gil Vicente como visitante y después de quedar eliminados en UEFA Champions League.