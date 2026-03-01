Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Real Madrid vs Getafe: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 26 de LaLiga?

Real Madrid vs Getafe | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:23 - 01 marzo 2026
El Real Madrid recibe al Getafe en el Bernabeu en un duelo donde los blancos buscan mantener el pulso por LaLiga

El Real Madrid se enfrentará al Getafe en un emocionante duelo correspondiente a LaLiga. El encuentro está programado para el 2 de marzo de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Bernabeu. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Alejandro Muniz, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo del campeonato español.

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición en la tabla con 60 puntos tras 25 jornadas disputadas, mostrando un gran poder ofensivo con 54 goles anotados y una sólida defensa que solo ha concedido 21 tantos. Por su parte, el Getafe se encuentra en el decimotercer puesto con 29 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado apenas 20 goles y recibido 29. La diferencia de 31 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de objetivos: mientras los madridistas luchan por el título, los azulones buscan asegurar su permanencia alejándose de los puestos de descenso.

Real Madrid elimina al Benfica | AP

El Real Madrid llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los blancos vencieron recientemente al Benfica (2:1) en Champions League el 25.02.2026, tras haberles derrotado previamente a domicilio (0:1) el 17.02.2026. En LaLiga, sufrieron un tropiezo ante Osasuna (2:1) el 21.02.2026, pero antes habían conseguido victorias contundentes frente a Real Sociedad (4:1) el 14.02.2026 y Valencia (0:2) el 08.02.2026. Por su parte, el Getafe presenta un registro irregular con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos compromisos. Los azulones cayeron ante Sevilla (0:1) el 22.02.2026, pero previamente vencieron al Villarreal (2:1) el 14.02.2026 y al Deportivo Alavés (0:2) el 08.02.2026, además de empatar contra Celta Vigo (0:0) el 01.02.2026 y Girona (1:1) el 26.01.2026.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid, que ha ganado los cinco últimos enfrentamientos directos. En su más reciente duelo, disputado el 19.10.2025, los blancos se impusieron por 0-1 en el feudo getafense. Este resultado se repitió en su anterior encuentro del 23.04.2025, también en campo del Getafe. La última vez que se vieron las caras en el Bernabeu, el 01.12.2024, el Real Madrid venció por 2-0. Los precedentes anteriores también fueron favorables para los madridistas con victorias por 0-2 (01.02.2024) y 2-1 (02.09.2023). Esta tendencia muestra la clara superioridad del conjunto blanco en los duelos directos de los últimos años.

Arda Güler se ha convertido en una pieza fundamental para el Real Madrid esta temporada. El joven mediocampista turco de apenas 21 años ha mostrado una madurez impropia de su edad, destacando por su visión de juego y capacidad para encontrar espacios entre líneas. Su habilidad para el último pase y su precisión en los lanzamientos a balón parado le han convertido en un recurso valioso para Alvaro Arbeloa, especialmente en ausencia de Jude Bellingham por lesión. Por parte del Getafe, Mauro Arambarri representa el equilibrio en el centro del campo. El uruguayo aporta intensidad, recuperación y distribución, siendo el motor que conecta defensa y ataque en el esquema de Bordalás. Su capacidad para romper líneas con pases verticales y su presencia en la presión alta son fundamentales para el planteamiento táctico del conjunto azulón.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER REAL MADRID VS GETAFE?

  • Fecha: lunes 2 de marzo

  • Hora: 14:00 horas del centro de México

  • Lugar: Bernabéu

  • Dónde ver: SKY Sports

