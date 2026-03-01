Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exjugador del Barcelona logra escapar de bombardeo en Irán tras ataque de Israel y USA

Munir El Haddadi durante un duelo con Sevilla | @MUNIRHADDADI
Jorge Armando Hernández 16:25 - 01 marzo 2026
Munir El Haddadi, quien estaba llamado a ser 'el nuevo Messi', narró su exxperiencia

La tensión y terror que se viven en las calles de Irán luego de la serie de ataques aéreos y bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos ya afectaron al deporte.

Teherán, Irán, bajo ataque de Israel | AP

Y es que es tal el caos y miedo que se viven en ciudades como Teherán que muchos pobladores han tenido que abandonar su país debido al fuerte conflicto.

Tal es el caso del exjugador del Barcelona y campeón con el conjunto culé en tiempos de Messi, Munir El Haddadi, quien compartió el infierno que vivió al tratar de salir de Irán para llegar a Turquía.

Munir festeja con Barcelona | AP

¿Qué pasó con Munir?

Por medio de sus redes sociales, el jugador iraní -a quien se le comparó con Messi en su momento- compartió que no pudo salir de su país por tierra debido a la cancelación de los vuelos.

El club (Esteghlal FC) me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España

Esteghlal FC, club en el cual milita actualmente el canterano de La Masía, logró prestarle un carro con el que pudo abandonar vía terrestre el país de Medio Oriente.

 undefined

¿Qué hizo Munir El Haddadi en el Barcelona?
Munir El Haddadi durante un duelo con Sevilla

Con el conjunto blaugrana, Munir logró una marca de 12 goles en 56 partidos, traducido a un promedio de 0.21 goles por partido disputado.

Sin embargo, nunca logró despuntar en la élite y comenzó a perderse con el paso de los años, a tal grado de abandonar Europa y emigrar a Asia.

