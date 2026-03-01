Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego

Los San Diego Padres y Alex Verdugo finalmente llegaron a aun acuerdo para la llegada del jardinero zurdo a la organización californiana. El pelotero aceptó un contrato de ligas menores y se presentará al campamento de entrenamiento.

Verdugo, quien cumplirá 29 años durante el presente año, buscará abrirse camino dentro de una organización que ya había mostrado interés en sus servicios en ciclos anteriores. Los Padres sostuvieron conversaciones con el jardinero tras concluir la temporada 2024 y, además, exploraron escenarios de canje en años previos, lo que refleja un seguimiento constante a su trayectoria dentro de las Grandes Ligas.

Alex Verdugo jugó la temporada 2025 con los Bravos de Atlanta | AFP

Trayectoria reciente y números de las últimas temporadas

La temporada pasada, Verdugo tuvo un paso breve por los Atlanta Braves, donde participó en 56 partidos. En ese lapso registró un promedio de bateo de .239 y un OPS de .585, antes de ser dejado en libertad en julio. Un año antes, en 2024, defendió los colores de los New York Yankees, equipo con el que acumuló 621 apariciones al plato, dejando una línea ofensiva de .233 de promedio y un OPS de .647.

Los mejores registros ofensivos de Verdugo se concentraron entre 2019 y 2023, periodo en el que militó con los Los Angeles Dodgers y los Boston Red Sox. Durante esas cinco campañas, el jardinero logró un promedio de bateo de .283 y un OPS de .770, números que lo colocaron como un bateador consistente dentro de las Mayores.

En ese tramo destacó particularmente frente a lanzadores derechos, ya que se ubicó en el puesto 11 de todas las Grandes Ligas con un promedio de .292 y en el lugar 47 en OPS, con .812. Sin embargo, en las dos temporadas más recientes su producción ante pitchers derechos disminuyó, con un promedio de .241 y un OPS de .655 en 611 apariciones al plato, un contexto que explica su llegada bajo un contrato de ligas menores.

Verdugo destacó en las Grandes Ligas | MEXSPORT

Del debut en Grandes Ligas a una nueva oportunidad

Alex Verdugo debutó en las Grandes Ligas en 2017 con los Dodgers, organización que lo seleccionó en la segunda ronda del draft de 2014. Antes del arranque de la temporada 2020, fue enviado a Boston como parte del acuerdo que llevó a Mookie Betts a Los Ángeles, en uno de los traspasos más relevantes de ese periodo. Tras cuatro campañas con los Red Sox, el jardinero fue canjeado a los Yankees, donde continuó su carrera en la Liga Americana.

Ahora, con los Padres, Verdugo se incorporará al campamento con la meta de ganarse un lugar y aportar profundidad al jardín. Su experiencia previa y su historial ofensivo en etapas anteriores forman parte de los elementos que la organización de San Diego tomará en cuenta durante el proceso de evaluación rumbo a la próxima temporada.