Beisbol

LMB cerca de usar el ‘Umpire robot’ de las Grandes Ligas

Carlos Valenzuela, umpire en la Serie del Rey I IMAGO7
Aldo Martínez 18:34 - 18 febrero 2026
El máximo circuito del béisbol en México estaría por tener la misma tecnología que la MLB

Uno de los deportes que mayor fortaleza ha comenzado a tomar en México es el béisbol. El juego de pelota volvió a pisar fuerte, ahora desde el interinato de la LMB se confirmó que la liga busca el desarrollo de su juego, ahora con la llegada del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés).

Efraín Contreras, pitcher de los Diablos Rojos del México I IMAGO7

¿Qué es el ABS?

También llamado Umpire robot, el sistema de cámaras ABS sirve para desafiar un lanzamiento de bola, el cual solo puede ser retado por tres jugadores: pitcher, cátcher y bateador. Este reduce el error humano y dictamina con mayor precisión si un lanzamiento es bola o strike.

Tal y como sucede en las Grandes Ligas, el ABS será revisado de manera inmediata en caso de reportar un pitcheo, puede ser usado solo dos veces por juego, en caso de retar y ganar se mantiene el turno, pero de no ser concretado el reto, este se perderá. 

Allen Córdoba batanado para los Diablos I IMAGO7

LMB cerca de las Grandes Ligas

Horacio de la Vega, presidente de la liga, se mostró contento y emocionado por los nuevos cambios en la LMB, destacado el reto del pitcheo y asegurando para Multimedio Bajío, que esta petición ya se encuentra en desarrollo.

Tenemos previsto implementar el reto de la pichada en la cual, básicamente, nada más el pitcher, el catcher, o el propio bateador son los únicos que pueden retar esa jugada en particular tocándose el casco; entonces, ya se reta la jugada.Sí, tenemos la intención de echarlo a andar, aseguró Horacio. 
Vicente Madero, Umpire mexicano en la Serie del Rey 2025 I IMAGO7

Luego de la prueba en Quintana Roo, en el torneo prospectos Rising Stars, la idea del Umpire robot parece que estará lista para la nueva temporada en México, la cual cuenta con un sistema de radar especializado de Trackman, compañía que trabaja con la liga desde 2022.

Pareciera que el cuadrito que ves en la pantalla con los radares de Trackman se mantiene igualito con todos, pero no, cambia de acuerdo a la altura del jugador. Tienes que hacer mediciones precisas. Van a haber muchos peloteros nuevos, lo que implica hacer mediciones y ajustes además de ver la parte de producción televisiva con la implementación de esta tecnología. No es tan fácil.”, concluyó el presidente de la LMB.
Juego 2 Serie del Rey 2025 I IMAGO7
