CDMX se blinda rumbo al Mundial 2026: capacitan a hoteles y restaurantes ante sismos

La Ciudad de México no solo se prepara para recibir goles y aficionados de todo el mundo en el Mundial 2026, también se alista ante cualquier emergencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ya se desarrolla un proceso de capacitación en hoteles y restaurantes para enfrentar sismos y otras eventualidades de riesgo en la capital del país.

El Gobierno capitalino está capacitando a 14 mil personas de hoteles y restaurantes para apoyar al turismo en caso de sismo / Especial

“Rumbo al Mundial tenemos toda una estrategia de gestión integral de riesgos, empezamos con la coordinación con la FIFA”, dijo.

Capacitan a personal de hoteles y restaurantes

Tras el simulacro regional realizado entre el Estado de México y la CDMX este 18 de febrero, la mandataria detalló que ya suman 14 mil personas capacitadas en protocolos de actuación.

“Por parte del Gobierno de la Ciudad estamos desarrollando un proceso de capacitación en hoteles y restaurantes, llevamos a 14 mil personas capacitadas y vamos a continuar con esta tarea y se también se va a difundir más”, señaló.

Clara Brugada dijo que existe una estrategia en coordinación con la FIFA / Especial

Información especial para turistas

Además de la capacitación directa al personal del sector turístico, el gobierno capitalino prepara materiales informativos que se difundirán durante la justa mundialista, con el objetivo de que visitantes nacionales y extranjeros sepan cómo actuar ante un sismo o cualquier situación de riesgo.

En las instalaciones del C5 también estuvo presente Ricardo de la Cruz Musalem, representante de la FIFA, quien subrayó la coordinación con las autoridades locales.

La idea principal es proteger a los millones de visitantes que llegarán a la CDMX para el Mundial 2026 / Especial

“Ellos son los que dictan la pauta y nosotros replicamos la información, ese es el procedimiento que tenemos y también la confianza que tenemos en la labor que hacen”, dijo.