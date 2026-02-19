Festival de música electrónica GRATIS en CDMX: cuándo y dónde es
Este 22 de febrero de 2026 la Ciudad de México vibra con un festival gratuito de música electrónica en el Cenart, con actividades familiares, propuestas culturales y un set que mezcla sonidos electrónicos con lenguas originarias. Aquí te contamos todo lo que puedes hacer.
Música electrónica en el Cenart: plan ideal para el fin de semana
Este domingo 22 de febrero desde las 14:00 horas, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede de un festival de música electrónica con acceso gratuito en su Plaza de las Artes de la Ciudad de México.
El evento integra actividades para toda la familia por la tarde y, al caer la noche, un set electrónico especial que combina ritmos modernos con cantos y poemas en lenguas indígenas, una propuesta única que mezcla tradición y vanguardia sonora.
Agenda del festival
El evento se desarrollará durante la tarde y noche, con actividades escalonadas que van de lo formativo a lo musical:
Actividades culturales y talleres
Taller lúdico de acercamiento al náhuatl
Creación de poemas inspirados en tradiciones de Puebla
Teatro de objetos enfocado en revitalización lingüística
Cierre musical
Set de música electrónica con mezcla de estilos como deep house y elementos vocales en lenguas originarias.
Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.
¿Por qué este festival electrónico en CDMX es diferente?
A diferencia de otros eventos del circuito electrónico, esta propuesta destaca por integrar:
Música electrónica + lenguas originarias
Talleres para infancias y familias
Actividades de creación artística
Espacio cultural público y gratuito
El enfoque busca acercar la electrónica a nuevos públicos y vincularla con contenidos culturales y educativos.