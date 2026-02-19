Festival de música electrónica GRATIS en CDMX: cuándo y dónde es

Este 22 de febrero de 2026 la Ciudad de México vibra con un festival gratuito de música electrónica en el Cenart, con actividades familiares, propuestas culturales y un set que mezcla sonidos electrónicos con lenguas originarias. Aquí te contamos todo lo que puedes hacer.

Plan gratis en CDMX. / iStock

Música electrónica en el Cenart: plan ideal para el fin de semana

Este domingo 22 de febrero desde las 14:00 horas, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede de un festival de música electrónica con acceso gratuito en su Plaza de las Artes de la Ciudad de México.

El evento integra actividades para toda la familia por la tarde y, al caer la noche, un set electrónico especial que combina ritmos modernos con cantos y poemas en lenguas indígenas, una propuesta única que mezcla tradición y vanguardia sonora.

Habrá fiesta electrónica gratuita en el Cenart con actividades para todos. / iStock

Agenda del festival

El evento se desarrollará durante la tarde y noche, con actividades escalonadas que van de lo formativo a lo musical: Actividades culturales y talleres Taller lúdico de acercamiento al náhuatl

Creación de poemas inspirados en tradiciones de Puebla

Teatro de objetos enfocado en revitalización lingüística Cierre musical Set de música electrónica con mezcla de estilos como deep house y elementos vocales en lenguas originarias. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo. / iStock

¿Por qué este festival electrónico en CDMX es diferente?

A diferencia de otros eventos del circuito electrónico, esta propuesta destaca por integrar: Música electrónica + lenguas originarias

Talleres para infancias y familias

Actividades de creación artística

Espacio cultural público y gratuito El enfoque busca acercar la electrónica a nuevos públicos y vincularla con contenidos culturales y educativos.