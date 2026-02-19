Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Festival de música electrónica GRATIS en CDMX: cuándo y dónde es

Habrá fiesta electrónica gratuita en el Cenart con actividades para todos. / @cenartmx y @miroslav_uu
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:45 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un festival de música electrónica con entrada libre llegará al Cenart con talleres, actividades culturales y un set nocturno especial.

Este 22 de febrero de 2026 la Ciudad de México vibra con un festival gratuito de música electrónica en el Cenart, con actividades familiares, propuestas culturales y un set que mezcla sonidos electrónicos con lenguas originarias. Aquí te contamos todo lo que puedes hacer.

Plan gratis en CDMX. / iStock

Música electrónica en el Cenart: plan ideal para el fin de semana

Este domingo 22 de febrero desde las 14:00 horas, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede de un festival de música electrónica con acceso gratuito en su Plaza de las Artes de la Ciudad de México.

El evento integra actividades para toda la familia por la tarde y, al caer la noche, un set electrónico especial que combina ritmos modernos con cantos y poemas en lenguas indígenas, una propuesta única que mezcla tradición y vanguardia sonora.

Habrá fiesta electrónica gratuita en el Cenart con actividades para todos. / iStock

Agenda del festival

El evento se desarrollará durante la tarde y noche, con actividades escalonadas que van de lo formativo a lo musical:

Actividades culturales y talleres

  • Taller lúdico de acercamiento al náhuatl

  • Creación de poemas inspirados en tradiciones de Puebla

  • Teatro de objetos enfocado en revitalización lingüística

Cierre musical

  • Set de música electrónica con mezcla de estilos como deep house y elementos vocales en lenguas originarias.

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo. / iStock

¿Por qué este festival electrónico en CDMX es diferente?

A diferencia de otros eventos del circuito electrónico, esta propuesta destaca por integrar:

  • Música electrónica + lenguas originarias

  • Talleres para infancias y familias

  • Actividades de creación artística

  • Espacio cultural público y gratuito

El enfoque busca acercar la electrónica a nuevos públicos y vincularla con contenidos culturales y educativos.

Festival de música electrónica sin costo llega al Cenart este fin de semana. / @cenartmx y @miroslav_uu
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
19:27 Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: "Corona era mejor"
19:17 CDMX se blinda rumbo al Mundial 2026: capacitan a hoteles y restaurantes ante sismos
19:17 Oficial: El Volcán Universitario será parte del Mundial 2026
18:53 Hasta 4 mil pesos para renta en CDMX y 40 mil para vivienda en Edomex: así puedes obtenerlos en 2026
18:45 Festival de música electrónica GRATIS en CDMX: cuándo y dónde es
18:41 U2 regresa con nuevas canciones pero… ¿también habrá gira?
18:34 LMB cerca de usar el ‘Umpire robot’ de las Grandes Ligas
18:24 TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
18:10 Hoy No Circula jueves 19 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:06 NASA llevará tu nombre a la Luna en Artemis II: así puedes registrarte gratis
Tendencia
1
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
2
Contra ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol ¿Memo Ochoa al Mundial 2026? Javier Aguirre le abre las puertas al arquero mexicano
5
Futbol "Su mujer deber haber sido infiel con un ne***": Felipe Melo estalla contra Prestianni por racismo contra Vinicius
6
Futbol Nacional Thiago Espinosa advierte a la Liga MX: “Vamos a clasificar y vamos a ser campeones”
Te recomendamos
Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: "Corona era mejor"
Futbol Nacional
18/02/2026
Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: "Corona era mejor"
CDMX se blinda rumbo al Mundial 2026: capacitan a hoteles y restaurantes ante sismos
Contra
18/02/2026
CDMX se blinda rumbo al Mundial 2026: capacitan a hoteles y restaurantes ante sismos
Oficial: El Volcán Universitario será parte del Mundial 2026
Futbol
18/02/2026
Oficial: El Volcán Universitario será parte del Mundial 2026
Hasta 4 mil pesos para renta en CDMX y 40 mil para vivienda en Edomex: así puedes obtenerlos en 2026
Contra
18/02/2026
Hasta 4 mil pesos para renta en CDMX y 40 mil para vivienda en Edomex: así puedes obtenerlos en 2026
Festival de música electrónica GRATIS en CDMX: cuándo y dónde es
Contra
18/02/2026
Festival de música electrónica GRATIS en CDMX: cuándo y dónde es
U2 regresa con nuevas canciones pero… ¿también habrá gira?
Contra
18/02/2026
U2 regresa con nuevas canciones pero… ¿también habrá gira?