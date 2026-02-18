Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Memo Ochoa al Mundial 2026? Javier Aguirre le abre las puertas al arquero mexicano

Guillermo Ochoa en acción con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:57 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El 'Vasco' aseguró que el proceso de selección es dinámico y depende del momento futbolístico de cada jugador

El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre, dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso de Guillermo Ochoa al Tricolor, durante la conferencia de prensa previa al partido ante Selección de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

'Memo' Ochoa durante compromisos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Ochoa?

Cuestionado directamente sobre una posible convocatoria del experimentado guardameta, el estratega evitó cerrar la puerta y aseguró que el proceso de selección es dinámico y depende del momento futbolístico de cada jugador.

“Esto de la selección es un reto permanente, porque hay jugadores que están en muy buen momento y tienes que traerlos, y hay otros que tú los conoces de antaño, pero que no puedes traerlos porque no están atravesando un buen momento. Es medio injusto para los que sí lo están haciendo”, explicó.

Aguirre subrayó que la elaboración de cada lista genera debate y nunca deja satisfechos a todos. Incluso recordó que históricamente las convocatorias han sido motivo de polémica.

Rota Javier Aguirre Guillermo Ochoa
Javier Aguirre le abre las puertas a Ochoa en el Tri | RÉCORD

“En la confección de la lista siempre sobra y falta gente. Es el reto que tenemos los entrenadores porque debemos elegir a los mejores”, añadió.

Aguirre asegura que no hay vetos en el Tri

El “Vasco” también fue claro al asegurar que no existen vetos dentro del combinado nacional, pero tampoco lugares garantizados de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Yo te puedo decir, mirando a los ojos a cualquiera, que nadie está vetado y que nadie tiene el puesto asegurado. Tenemos una población de 50 a 60 jugadores; nadie tiene su puesto seguro y nadie está descartado”, sentenció.

Aguirre mantiene abierta la competencia interna en el Tricolor y deja en manos del rendimiento actual cualquier futura convocatoria, incluido el nombre de Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
14:39 Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
Contra
18/02/2026
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada