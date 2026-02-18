¿Memo Ochoa al Mundial 2026? Javier Aguirre le abre las puertas al arquero mexicano

El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre, dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso de Guillermo Ochoa al Tricolor, durante la conferencia de prensa previa al partido ante Selección de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

'Memo' Ochoa durante compromisos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Ochoa?

Cuestionado directamente sobre una posible convocatoria del experimentado guardameta, el estratega evitó cerrar la puerta y aseguró que el proceso de selección es dinámico y depende del momento futbolístico de cada jugador.

“Esto de la selección es un reto permanente, porque hay jugadores que están en muy buen momento y tienes que traerlos, y hay otros que tú los conoces de antaño, pero que no puedes traerlos porque no están atravesando un buen momento. Es medio injusto para los que sí lo están haciendo”, explicó.

Aguirre subrayó que la elaboración de cada lista genera debate y nunca deja satisfechos a todos. Incluso recordó que históricamente las convocatorias han sido motivo de polémica.

Javier Aguirre le abre las puertas a Ochoa en el Tri | RÉCORD

“En la confección de la lista siempre sobra y falta gente. Es el reto que tenemos los entrenadores porque debemos elegir a los mejores”, añadió.

Aguirre asegura que no hay vetos en el Tri

El “Vasco” también fue claro al asegurar que no existen vetos dentro del combinado nacional, pero tampoco lugares garantizados de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Yo te puedo decir, mirando a los ojos a cualquiera, que nadie está vetado y que nadie tiene el puesto asegurado. Tenemos una población de 50 a 60 jugadores; nadie tiene su puesto seguro y nadie está descartado”, sentenció.

Aguirre mantiene abierta la competencia interna en el Tricolor y deja en manos del rendimiento actual cualquier futura convocatoria, incluido el nombre de Guillermo Ochoa.