Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Selección Mexicana jugará en Puebla previo al Mundial 2026

México jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 11:56 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El combinado tricolor sostendrá un partido de preparación ante Ghana

La Selección Nacional de México eligió territorio poblano para encarar uno de sus últimos ensayos antes de la Copa del Mundo.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Contra quién jugará México en Puebla?

El combinado tricolor sostendrá un partido de preparación frente a Selección de futbol de Ghana el próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, un duelo que marcará un punto importante en la recta final de su alistamiento mundialista.

La confirmación de la sede se dio a conocer en una conferencia de prensa encabezada por el técnico Javier Aguirre, acompañado por el director deportivo Duilio Davino y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega.

En el acto se detallaron aspectos logísticos y la relevancia que tendrá este compromiso en la planificación deportiva.

Selección Mexicana utilizará el Estadio Cuauhtémoc como casa | IMAGO7

Minutos después del anuncio oficial, el propio representativo nacional difundió la noticia en sus plataformas digitales.

“¡Nos vemos en el Cuauhtémoc! Nuestro partido de preparación ante Ghana se llevará a cabo en el bellísimo estado de Puebla”, publicó el equipo.

La elección del Estadio Cuauhtémoc no es casualidad. El inmueble poblano, uno de los más emblemáticos del país, ofrecerá el escenario ideal para que el equipo afine detalles tácticos y consolide su idea de juego ante un rival que se caracteriza por su intensidad física y velocidad.

Para el cuerpo técnico, este compromiso representa mucho más que un amistoso. Se trata de una prueba exigente que permitirá evaluar variantes, medir el desempeño colectivo y ajustar piezas antes de definir la lista definitiva que competirá en la justa mundialista.

Gobernador de Puebla habla sobre España en el Estadio Cuauhtémoc

Sobre juego de España en Puebla. El gobernador mencionó: “Somos prudentes con las negociaciones, pronto seguiremos informando, lo que venga suma y con la visita de la selección mexicana nos basta”
Selección Mexicana se prepara para el Mundial | AP
Últimos videos
Lo Último
14:39 Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
Contra
18/02/2026
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada