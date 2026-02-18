¡Oficial! Selección Mexicana jugará en Puebla previo al Mundial 2026

La Selección Nacional de México eligió territorio poblano para encarar uno de sus últimos ensayos antes de la Copa del Mundo.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Contra quién jugará México en Puebla?

El combinado tricolor sostendrá un partido de preparación frente a Selección de futbol de Ghana el próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, un duelo que marcará un punto importante en la recta final de su alistamiento mundialista.

La confirmación de la sede se dio a conocer en una conferencia de prensa encabezada por el técnico Javier Aguirre, acompañado por el director deportivo Duilio Davino y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega.

En el acto se detallaron aspectos logísticos y la relevancia que tendrá este compromiso en la planificación deportiva.

Selección Mexicana utilizará el Estadio Cuauhtémoc como casa | IMAGO7

Minutos después del anuncio oficial, el propio representativo nacional difundió la noticia en sus plataformas digitales.

“¡Nos vemos en el Cuauhtémoc! Nuestro partido de preparación ante Ghana se llevará a cabo en el bellísimo estado de Puebla”, publicó el equipo.

La elección del Estadio Cuauhtémoc no es casualidad. El inmueble poblano, uno de los más emblemáticos del país, ofrecerá el escenario ideal para que el equipo afine detalles tácticos y consolide su idea de juego ante un rival que se caracteriza por su intensidad física y velocidad.

Para el cuerpo técnico, este compromiso representa mucho más que un amistoso. Se trata de una prueba exigente que permitirá evaluar variantes, medir el desempeño colectivo y ajustar piezas antes de definir la lista definitiva que competirá en la justa mundialista.

Gobernador de Puebla habla sobre España en el Estadio Cuauhtémoc

Sobre juego de España en Puebla. El gobernador mencionó: “Somos prudentes con las negociaciones, pronto seguiremos informando, lo que venga suma y con la visita de la selección mexicana nos basta”