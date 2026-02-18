¡El más querido! Fórmula 1 recibe a Checo Pérez "como rey" en la pretemporada en Bahréin

El Ministro de Defensa está de regreso en la Fórmula 1 y no solo la afición mexicana lo celebra. Sergio 'Checo' Pérez volverá a correr en la categoría este año, como parte de la primera alineación en la historia de Cadillac, y más de un piloto no pudo ocultar su alegría de tenerlo de regreso; incluido su excompañero en Red Bull, Max Verstappen.

Checo y Verstappen como compañeros en Red Bull, durante el Gran Premio de México 2024 | RED BULL

En un video que la propia F1 compartió en redes sociales, se aprecia el momento en el cual el piloto neerlandés se acerca al mexicano para saludarlo durante la sesión de fotos de la parrilla para la Temporada 2026. Verstappen no fue el único que saludó con entusiasmo a Checo, sino que también Fernando Alonso, Franco Colapinto, quien le dio un caluroso abrazo, y Carlos Sainz compartieron un momento con el tapatío.

"Todos están muy felices de ver de regreso a Checo", escribió la cuenta oficial de la Fórmula 1 en la publicación en la cual compartió el video, en el cual también aparece Valtteri Bottas. El finlandés será compañero de Checo en Cadillac y también regresará a la parrilla luego de que en 2025 fue tercer piloto de Mercedes. +

Fernando Alonso durante la pretemporada en Bahréin | AP

Fernando Alonso, el "más feliz" de ver a Checo

En otro video, la F1 compartió más detalles de la interacción entre el asturiano y el mexicano, que junto con Bottas, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg, son de los pilotos más veteranos de la parrilla. En esas imágenes, el piloto de Aston Martin se acercó a Checo, que estaba platicando con Colapinto, y lo tomó por los hombros, al tiempo que le susurró algo ininteligible.

"Oye, cabr0n, tú más joven cada año, ¿qué haces?", le dice Pérez entre risas. "Está más joven cada día", confirma Franco, tras lo cual Fernando Alonso se quita la gorra y les muestra su cabello, aunque no se entiende la respuesta que le da a los dos pilotos latinoamericanos.

Este año será la primera vez en una década que la Fórmula 1 tenga cuatro pilotos titulares de habla hispana desde el primer Gran Premio del calendario, con Alonso, Checo, Sainz y Colapinto. Los cuatro ya coincidieron en la Temporada 2024, aunque el argentino no disputó la campaña desde la primera fecha, pues se sumó a la parrilla para las últimas nueve carreras, luego de la salida de Logan Sargeant de Williams.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la pretemporada?

La mala noticia para Pérez Mendoza fue que su rendimiento con el CA01 no fue el mejor. A diferencia de la semana pasada, cuando en el primer día de actividad logró mantenerse a mitad de la clasificación, en esta ocasión Checo estuvo en el fondo. El mexicano fue el piloto con el tiempo más alto, a más de cuatro segundos de George Russell, y el que menos vueltas dio; solo Verstappen, que no salió a pista, quedó detrás.

Este jueves continuará la actividad en el Circuito Internacional de Bahréin y Checo saldrá en la segunda sesión del día, mientras que Bottas se subirá al auto en la mañana. Para el viernes, que será el último día de pretemporada, el tapatío volverá a hacerse cargo del auto en la jornada matutina y el finlandés cerrará la actividad de Cadillac.