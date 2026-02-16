Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

"Necesitamos darnos tiempo": Fernando Alonso mantiene confianza en Aston Martin y Adrian Newey

Fernando Alonso con Aston Martin durante la pretemporada de la Fórmula 1 en 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:12 - 16 febrero 2026
El piloto español opinó sobre el AMR26 luego de la primera etapa de la pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin

Nuevo motor, nuevo jefe, nuevo auto, nuevo reglamento. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 será un reinicio completo para Aston Martin, que contará con Honda como proveedor de motores para el primer monoplaza diseñado de cero por Adrian Newey, quien además cumplirá con la función de director del equipo.

Por si fuera poco, la nueva reglamentación de la categoría supone -al igual que para el resto de las categorías- un reto grande para los de Silverstone. Sin embargo, después de la primera parte de la pretemporada en Bahréin, Fernando Alonso externó su confianza en el equipo y en el ingeniero británico.

¿Qué dijo Alonso sobre el AMR26 de Adrian Newey?

Si bien el cambio en el reglamento técnico plantea incógnitas para todos los equipos y genera incertidumbre respecto al orden competitivo, por ahora Aston Martin parece estar entre los equipos rezagados. La escudería de Lawrence Stroll ha enfrentado problema tras problema, lo que parece ser un indicio para lo que les espera en la temporada.

Así es el nuevo monoplaza de Aston Martin | X: @AstonMartinF1
Primero, el programa de túnel de viento empezó con cuatro meses de retraso, a mediados de abril 2025; mientras que este año, en el shakedown en Barcelona, la escudería llegó tarde, por lo que fue hasta el cuarto día que salió a pista y completó menos kilometraje que el resto de los equipos. En Bahréin la situación no mejoró mucho y el primer día Lance Stroll tuvo problemas con la unidad de potencia.

El piloto canadiense en sus declaraciones no ocultó su pesimismo, al asegurar que están "cuatro segundos por detrás del resto". Y aunque Alonso también reconoció que no están donde les gustaría, por ahora se mantiene tranquilo y mesurado, con la confianza de mejorar conforme avance la temporada.

El piloto español aseguró que mantiene su confianza "especialmente en el lado del chasis", pero reconoció que "la unidad de potencia es un poco más difícil porque aún no tenemos una buena comprensión del reglamento y de lo que se necesita". Y externó su plena confianza en la labor realizada por Adrian Newey.

"En el lado del chasis no hay ninguna duda (de que hay comprensión). Después de más de 30 años de Adrian dominando el deporte, no es que vaya a olvidar todo en un año", declaró el bicampeón de la Fórmula 1, quien puntualizó que no están por completo al cien por ciento, pero que confía en que puedan mejorar poco a poco en el diseño del auto.

Fernando Alonso durante la pretemporada en Bahréin | AP
"No sé dónde estamos ahora en términos de chasis y nivel de agarre, pero incluso si no estamos al 100 ahora, estaremos al 100 pronto porque solucionaremos cualquier problema en la unidad de potencia. Necesitamos darnos tiempo y entender dónde estamos y, si estamos por detrás, mejorar lo antes posible", finalizó.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la primera semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán una nueva oportunidad de probar los autos antes del inicio de la campaña. Esta segunda ronda de tests está programada del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Después de esta segunda etapa de la pretemporada, pasarán un par de semanas antes del inicio de la temporada. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria. En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas.

Adrian Newey se unió a Aston Martin tras dejar Red Bull | X: @AstonMartinF1
